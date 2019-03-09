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美國女子足球隊控足協性別歧視 小威廉絲聲援

2019-03-09 20:55中央社 加州印地安泉8日綜合外電報導

小威廉絲。 美聯社
小威廉絲。 美聯社
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針對美國國家女子足球隊控告美國足球協會在薪酬和相關條件有性別歧視一案，小威廉絲等知名現役和退役女網選手今天紛紛發聲力挺。

路透社報導，美國國家女子足球隊在國際婦女節當天向洛杉磯聯邦法院提告，全體28名隊員都列名原告。

小威廉絲（Serena Williams）表示，網壇先鋒於1970年代起身爭取男女同酬，此時或許就是足球界出面爭取權利的時候。

擁有23座大滿貫賽單打金盃的小威廉絲，在印地安泉網賽（BNP Paribas Open）第2輪獲勝後告訴記者：「不同酬很荒謬。這是一場戰役，一場戰鬥。」

她說：「我認為到了某個時刻，每種運動都必須有那些先鋒，或許現在就是足球界（挺身而出）的時候。」

「我現在打球就是因為其他人曾挺身而出，所以她們現在做的事讓女子足球的未來充滿希望。」

最知名的網壇先鋒金恩夫人（Bille Jean King）也聲援力挺。

擁有12座大滿貫單打冠軍、現年75歲的金恩夫人在推特（Twitter）推文說：「沒有比在國際婦女節這天提出這起訴訟更適合的日子。」

「體壇是社會的縮影。發生在美國國家女子足球隊的事也出現在職場上。該是給予這些選手應得平等（權利）的時候。」

在金恩夫人和她的盟友努力下，2007年溫布頓網球賽才跟上其他大滿貫賽事腳步，給予男女選手相同獎金。

小威廉絲Serena Williams溫布頓
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