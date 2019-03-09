桌球／2019全國少年菁英賽開戰 3千多選手齊聚奪冠

2019-03-09 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



由台灣乒乓球總會主辦、高雄市政府運動發展局協辦的「2019全國少年桌球菁英賽暨青少年桌球菁英獎金賽」，今天起一連三天在高雄市五甲國小體育館舉行。少年組21縣市有3625名選手參賽，並邀請日本、香港外籍菁英選手參加角逐獎金賽，歡迎觀賽。

今天上午的開幕儀式，體育署全民運動組科長杜世娟、高雄市運動發展局代理局長周明鎮、立委許智傑、南六企業監察人蘇朝山、台灣乒乓球總會理事長黃富源等來賓出席。

2019全國少年桌球菁英賽少年組有21縣市、3625名選手參賽，從今年1月底陸續在全台各地進行12天的北、中、南、東區預賽，錄取354位菁英選手，今天起在高雄市五甲國小體育館展開決賽。

進入決賽者比照國際賽事規則，採用三次賽決定排名成績，五、六年級前八名取得參加108年少年國手選拔賽資格。另今年項目除原有的國小組決賽，更擴及青少年男、女生組共454位參賽，並邀請日本、香港外籍菁英選手14名參加角逐獎金賽。

周明鎮指出，桌球運動老少咸宜，既能鍛鍊身體，又能訓練專注力與反應力，且桌球向來是高雄市重點發展運動項目之一，高雄子弟不論在國際或全國都有卓越的表現，如台灣桌球一哥莊智淵，高雄市桌球好手在106年全國運動會，共獲2金、4銅的佳績。