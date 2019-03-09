印地安泉網賽／62分鐘速勝 詹家姐妹挺進女雙16強

2019-03-09 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



詹詠然(右)與詹皓晴。 劉雪貞提供 分享 facebook 我國網球姐妹檔詹詠然／詹皓晴今天在印地安泉網賽女雙32強賽遭遇日本青山修子／白俄羅斯瑪洛索娃（Lidziya Marozava），最終詹家姐妹僅耗時62分鐘就以6：2、6：3輕鬆取勝。

詹詠然／詹皓晴在前一站杜拜女網賽一路挺進到四強賽，不過卻敗給我國另一名好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova），而本周轉戰印地安泉網賽，兩姐妹也名列女雙第八種子。

詹家姐妹首場比賽對手是日本青山修子／白俄羅斯瑪洛索娃，雙方上月剛在多哈女網賽16強賽有過交手紀錄，當時詹詠然／詹皓晴以7：6（2）、7：5直落二取勝。

雙方今天再度碰頭，詹家姐妹再度展現對戰優勢，在首盤第二局就一度取得兩個破發點，雖然都遭對手化解，但仍在第四局成功破發後取得3：1領先，最終更在第8局破發後以6：2先下一城。

第二盤詹詠然／詹皓晴又在第二局率先破發，開盤後連拿3局，最終詹家姐妹就在全場未被對手破發的情況下，以6：2、6：3直落二勝出，繼謝淑薇後也挺進到女雙16強賽。

至於謝淑薇／史翠可娃將在下周一的16強賽遭遇斯洛維尼雅雅庫波維奇（Dalila Jakupovic）／俄羅斯克羅瑪查娃（Irina Khromacheva） 。