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印地安泉網賽／首盤吞貝果 謝淑薇女單二輪落敗

2019-03-09 09:22聯合報 記者劉肇育╱即時報導

謝淑薇出征印地安泉賽事。 擷圖自British Tennis推特
謝淑薇出征印地安泉賽事。 擷圖自British Tennis推特
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我國網球女將謝淑薇今天在印地安泉網賽女單第二輪賽事遭遇英國名將孔塔（Johanna Konta），在首盤就吞下「貝果」的情況下，加上全場12次破發機會還都遭對手化解，最終以0：6、 2：6直落二敗北，在女單64強賽止步。

謝淑薇前一站在杜拜女網賽一路殺進女單四強賽，這次印地安泉網賽更榮獲單打第27種子席次，在首輪輪空的情況下，第二輪就對上世界排名第45名的英國名將孔塔，雙方生涯前五度交手，謝淑薇處於兩勝三敗的些微落後。

不過今天雙方再度碰頭賽況卻呈現一面倒，首盤首局謝淑薇就在一分未拿的情況下被對手打破發球局，反觀在第四局中她一度獲得六個破發機會都遭到孔塔一一化解，最終遭對手連拿6局後以0：6讓出首盤。

第二盤首局謝淑薇再度遭對手搶先破發，雖然接下來5局雙方都成功保發，包括謝淑薇在第三局保發後才拿下個人本場比賽第一局勝，但第七局孔塔再度破發後搶先聽牌，最終再以6：2帶走勝利。

在謝淑薇女單止步後，我國選手僅剩下女雙賽事將進行，包括詹家姊妹將在今天上午於女雙32強賽碰上日本青山修子／白俄羅斯瑪洛索娃（Lidziya Marozava），至於已經闖過頭關的謝淑薇，則將與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在下周一的16強賽出賽。

謝淑薇羅斯
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