親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

運動筆記108.03.03-2019第13屆台南古都國際馬拉松「跑進歷史」【賽事】TNF100交通、住宿資訊一把抓！
健行筆記哈巴雪山x初級雪訓大台北五座"一等三角點"郊山雜記
NBA賽事精華- 雷霆 vs. 拓荒者 (3月8日)今日十大好球 (3月8日)

高球／春季盃業餘賽 蘇晉弘、黃郁評分獲男女總冠軍

2019-03-08 20:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

國家隊成員蘇晉弘及洪昭鑫，今天在108年春季業餘高爾夫錦標賽最終輪展現國手身手，打出單日最低桿與次低成績，逆轉摘下男子組總冠軍及公開男子組冠軍；黃郁評以14桿的優勢，壓倒眾女將，輕鬆登上女子組總冠軍寶座。

蘇晉弘今天抗寒成功，揮出單日最低桿的70桿，以四輪總桿數292（+4）桿成功逆轉，躍升為春季賽所有男子選手排名第一，摘下總冠軍盃。洪昭鑫則在19歲以上的公開男子組打了71桿，四輪總桿數294（+6）桿也順利超車，從三輪打完的第四名躍升為公開組冠軍。

王昭鑫表示，上個月隨國家隊赴中國大陸集訓，讓他學習更多球場危機處理及控球能力，有助於締造佳績，「例如以左、右曲球規避一些障礙，在最後的關鍵發揮得相當不錯。」今天為了避寒他也特別貼了兩個暖暖包，再外套風衣，可保暖，動作也不致僵硬。

在6組賽事中，除了黃郁評從第二輪就站穩領先位置直到終點外，其餘5組都在最終輪上演逆轉秀。以14桿之差、總桿數289（+1）桿奪冠的黃郁評表示，去年曾代表國家參加泰后盃、世錦賽及加拿大女子業餘錦標賽，卻是第一次獲得春季賽總冠軍，感覺特別有意義。

黃郁評登總冠軍後，許淮茜則遞補A組冠軍。按春季賽制規定，比賽分男、女兩大組，再分公開、A、B三小組，各組冠軍成績最佳者是為男、女總冠軍，因黃郁評為女子總冠軍，原女A組排名第二許淮茜遞補為冠軍，隸屬男A組的蘇晉弘登男子總冠軍後，原排名第二的陳霆宇亦升為男A組冠軍。

男子公開組冠軍洪昭鑫（左起）、亞軍楊浚頡、季軍呂孫儀。圖／中華高球協會提供
男子公開組冠軍洪昭鑫（左起）、亞軍楊浚頡、季軍呂孫儀。圖／中華高球協會提供
分享
中華高協選訓會主委邱鳳玉（中）與男女總冠軍蘇晉弘（右）黃郁評（左）合影。圖／中華...
中華高協選訓會主委邱鳳玉（中）與男女總冠軍蘇晉弘（右）黃郁評（左）合影。圖／中華高球協會提供
分享

黃郁高爾夫世錦賽
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019-03-08 18:50

全英羽賽／戴資穎8強迎戰塞娜 男雙兩組均止步

2019-03-08 09:26

影／偏鄉選手資源匱乏 疾呼各界相挺

2019-03-08 15:44

網球／印地安泉女雙首輪 謝淑薇有驚無險闖頭關

2019-03-08 12:33

高球／泰后盃南韓包辦前3名 邱譓芠第16名作收

2019-03-08 12:10

海拔2千公尺賽事敲定 太平山雲端挑戰馬拉松鐵騎自行車

2019-03-08 11:46

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

2019-03-08 06:04

高球／朴城炫完美表現 菲鄉村俱樂部邀請賽明爭冠

2019-03-07 22:00

田徑／亞錦賽前暖身賽 青年盃星光熠熠

2019-03-07 18:26

高球／低溫及雨勢攪局 僅林宸駒繳平標準桿成績

2019-03-07 18:18

游泳／數千倍痛苦 池江璃花子力抗病魔粉絲淚崩

2019-03-07 17:30

游泳／下一站影視圈？陸小鮮肉寧澤濤宣布退役　

2019-03-07 16:14

歐冠╱奇蹟逆轉！曼聯客場扳倒大巴黎晉8強

2019-03-07 16:09

高球／泰后盃南韓大幅領先 我國團體暫居第9

2019-03-07 13:37

全英羽賽／單打種子掉滿地 戴資穎3連霸利多

2019-03-07 09:21

射箭／目標東奧驗收！首屆企業聯賽辦選秀

2019-03-07 00:26

全英羽賽／重回傷心地 小天首輪又出局

2019-03-07 00:25

全國中等學校自由車賽 高男女組冠軍蘇宇銘、賴慈慧

2019-03-06 21:59
看更多

熱門文章

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

2019-03-08 06:04

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

NBA／協議削減詹皇上場時間 湖人本季不玩了？

2019-03-08 09:32

NBA／喬丹恭賀超越紀錄 詹姆斯：曾以為不可能

2019-03-08 11:00

NBA／找回自由擺脫低潮 林書豪：從心態做起

2019-03-08 10:41

NBA／賈霸天鉤後繼有人？ 美大學6呎後衛技驚四座

2019-03-08 13:01

NBA／富比士公佈富豪排行榜 喬丹身價上看540億

2019-03-08 10:42

NBA／坐觀眾席非疏遠隊友 朗多：已坐過好幾次

2019-03-08 09:45

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28

NBA／里拉德51分淪空響 雷霆本季4連勝拓荒者

2019-03-08 15:08

NBA／已是史上第5老 卡特表明不排除再戰一季

2019-03-08 11:30

全英羽賽／戴資穎8強迎戰塞娜 男雙兩組均止步

2019-03-08 09:26

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019-03-08 18:50

NBA／即將接下美國隊帥位 波總稱還未開始招兵買馬

2019-03-08 12:04

MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

2019-03-08 07:49

NBA／盛讚安戴托昆波 公鹿主帥拿鄧肯為喻

2019-03-08 14:37

NBA／安戴托昆波29分15籃板 公鹿大勝溜馬止敗

2019-03-08 11:59

MLB／馬林魚被唱衰 陳偉殷恐投得辛苦

2019-03-08 00:05

NBA／湖人沉淪 詹皇變頭號戰犯老闆也挨罵

2019-03-08 14:20

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

中職／赴日助陣王柏融 洪總：大家很興奮

2019-03-08 00:04

中職／楊志龍好投許基宏開轟 兄弟9:1勝悍將

2019-03-08 17:01

NBA／出馬角逐美國總統大位？ 庫班發言耐人尋味

2019-03-08 10:05

中職／一視同仁 中職入札金將比照日職

2019-03-08 12:21

中職／中職美職正式簽約 球員旅外有保障

2019-03-08 11:35

網球／印地安泉女雙首輪 謝淑薇有驚無險闖頭關

2019-03-08 12:33

UBA／女籃文化不敵世新 隊史首次無緣4強

2019-03-08 15:08

MLB／海外開幕戰選台灣？關鍵仍在大巨蛋

2019-03-08 12:47

MLB／大谷翔平何時投球？天使教頭：就快了

2019-03-08 10:28

MLB／哈波魅力驚人 費城人一周賣34萬張季賽票

2019-03-08 10:00

NBA／詹皇總得分超越喬丹 湖人仍敗

2019-03-07 23:42

NBA／今日戰績表 衛少37分雷霆延長賽勝拓荒者

2019-03-08 14:35

中職／猿下周赴日 葉家淇再戰羅德

2019-03-08 00:02

高雄馬大調查／近7成希望「草上飛」韓市長下次一起跑

2019-03-08 13:45

日職／樂天王牌則本昂大右肘將動刀 確定錯過開季

2019-03-08 16:06

SBL／不去想5千分里程碑 呂政儒：球隊贏球最重要

2019-03-07 22:56

鐵人三項／李筱瑜為原型「一起衝線」鼓勵追夢

2019-03-08 14:57

MLB／對響尾蛇熄火 張育成3打數無安打

2019-03-08 08:54

海拔2千公尺賽事敲定 太平山雲端挑戰馬拉松鐵騎自行車

2019-03-08 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top