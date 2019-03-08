高球／春季盃業餘賽 蘇晉弘、黃郁評分獲男女總冠軍

2019-03-08 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



國家隊成員蘇晉弘及洪昭鑫，今天在108年春季業餘高爾夫錦標賽最終輪展現國手身手，打出單日最低桿與次低成績，逆轉摘下男子組總冠軍及公開男子組冠軍；黃郁評以14桿的優勢，壓倒眾女將，輕鬆登上女子組總冠軍寶座。

蘇晉弘今天抗寒成功，揮出單日最低桿的70桿，以四輪總桿數292（+4）桿成功逆轉，躍升為春季賽所有男子選手排名第一，摘下總冠軍盃。洪昭鑫則在19歲以上的公開男子組打了71桿，四輪總桿數294（+6）桿也順利超車，從三輪打完的第四名躍升為公開組冠軍。

王昭鑫表示，上個月隨國家隊赴中國大陸集訓，讓他學習更多球場危機處理及控球能力，有助於締造佳績，「例如以左、右曲球規避一些障礙，在最後的關鍵發揮得相當不錯。」今天為了避寒他也特別貼了兩個暖暖包，再外套風衣，可保暖，動作也不致僵硬。

在6組賽事中，除了黃郁評從第二輪就站穩領先位置直到終點外，其餘5組都在最終輪上演逆轉秀。以14桿之差、總桿數289（+1）桿奪冠的黃郁評表示，去年曾代表國家參加泰后盃、世錦賽及加拿大女子業餘錦標賽，卻是第一次獲得春季賽總冠軍，感覺特別有意義。