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全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

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全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019-03-08 18:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「世界球后」戴資穎今天挺進全英公開賽4強。 圖／取自Badminton Phot...
「世界球后」戴資穎今天挺進全英公開賽4強。 圖／取自Badminton Photo
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尋求全英公開賽女單三連霸的我國羽球「世界球后」戴資穎，今天在8強賽拚戰37分鐘，以21：15、21：19，強敵印度塞娜（Saina Nehwal），挺進4強，距離三連霸只差兩步。

在我國兩組男雙王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恒都在16強賽苦戰3局落敗後，戴資穎成為此次全英公開賽籤表中唯一的台將。

今天戴資穎8強賽的對手是世界排名第9的印度好手塞娜，雙姝過去19度交手，戴資穎取得14勝5負的對戰優勢，且是近期對戰12連勝，上一次戴資穎碰上塞娜吞下敗仗以要追溯至2013年的瑞士公開賽。

前兩輪戴資穎都只用約半小時的時間，以直落二局輕鬆過關，今天戴資穎延續好狀態，一開賽就連下3分，之後更是將分差擴大到12：3，儘管局中一度出現亂流，讓塞娜追到14：12、2分差，但她隨即回穩，再連下6分取得「聽牌」優勢，率先搶下一局。

次局戴資穎在1：1平後出現過多失誤，頻頻將球打出界，也讓塞娜趁勢取得8：3領先，並以11：8來到技術暫停，不過戴資穎在暫停結束後展開追分，在10：13落後時連下4分再度取得領先，雖然對手又將比分追成19平，戴資穎仍在局末連下2分，最後以一記再見殺球拿下勝利。

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