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影／偏鄉選手資源匱乏 疾呼各界相挺

2019-03-08 15:44聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

全台灣偏遠地區的學校有1265所，近三分之一的學校沒有活動中心、體育館和風雨操場，更不用說長期疏忽了年輕運動選手的培訓軟體與生活陪伴。為了替體育選手爭取健全的訓練以及生活照顧，立委蔡培慧等人邀請運動界、教育界和家長代表來到立法院召開公聽會，分享國內年輕體育選手培訓，在生活照顧上遇到的困境，希望教育部、體育署、國教署、原民會等相關單位共同為年輕體育選手的培訓與發展，提出完善的製度化支持方案。

與會的南投體育會空手道主委許阿甘表示，在原住民學生比例高的學校陪伴孩子生活、學習、練習的教練，有時外出比賽還得靠在地募款才得以順利成行，許多教練為了讓學生專心訓練，自己在學校附近幫學生找宿舍，但缺少外在支持，最後還是會面臨搬遷、籌措資金的壓力。

良好的體育培訓環境不只場館設備、軟體和生活的陪伴更是經常被忽略的面相，比如往返家庭與訓練場所的交通成本，選手需要的均衡營養攝取，還有年輕運動員情緒和心理壓力調適等等，都是需要大家的支持。

與會學者、專家同聲呼籲政府有義務弭平體育上的城鄉差距，體育署應致力改善硬體，同時也要照顧選手的身心，希望教育部能夠盡快盤點需求並提出改善方案，讓選手走得更長遠，爭取更多的榮耀。

立委召開選手照顧支持專案公聽會，大成國中射箭培訓選手特別把弓箭帶到現場，希望各界...
立委召開選手照顧支持專案公聽會，大成國中射箭培訓選手特別把弓箭帶到現場，希望各界 重視選手的照顧工作。記者杜建重／攝影
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為了替體育選手爭取健全的訓練以及生活照顧，立委蔡培慧（中）等人邀請運動界、教育界...
為了替體育選手爭取健全的訓練以及生活照顧，立委蔡培慧（中）等人邀請運動界、教育界和家長代表來到立法院召開公聽會，分享國內年輕體育選手培訓，以及在生活照顧上遇到的困境。記者杜建重／攝影
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