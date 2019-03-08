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網球／印地安泉女雙首輪 謝淑薇有驚無險闖頭關

2019-03-08 12:33中央社 台北8日電

謝淑薇出征印地安泉賽事。 擷圖自British Tennis推特
謝淑薇出征印地安泉賽事。 擷圖自British Tennis推特
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台灣網球一姐謝淑薇，今天和捷克女將史翠可娃聯手，在印地安泉網賽女雙首輪，歷經3盤惡戰，以6比4、3比6、10比6擊敗德國與捷克聯軍，有驚無險闖進第2輪。

在美國加州舉行的印地安泉網賽，屬男女共站的頂級大賽，女子組總獎金高達903萬5428美元（約新台幣2.8億），女單會內共設有128籤，雙打則有32籤。

謝淑薇上一站才和史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，在杜拜女網賽高舉女雙冠軍金盃，轉戰印地安泉首役就遭到捷克名將普里斯科娃（Karolina Pliskova）與德國德國好手格吉絲（Julia Goerges）的強力挑戰。

首盤兩組人馬上演破發大戰，前4局雙方各破對方2次發球局，以2比2扯平，接下來雙方都回穩，相互各自保發，謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，在關鍵第9局再次成功破發，不但打破僵局躍居領先，也取得聽牌優勢。

「台捷聯軍」沒有浪費大好機會，第10局順利保發，先以6比4率先開胡，可惜次盤「台捷聯軍」第4局就遭對手破發，最多以1比4落後，最後以3比6棄守，也讓對手將盤數扳成1比1平。

決勝盤超級搶10，「台捷聯軍」開局就拉出5比1攻勢，雖然一度被對手追到只差3分，所幸兩人頂住對手反撲壓力，最終仍以10比6淘汰對手，順利搶進第2輪。

謝淑薇
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