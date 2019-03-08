高球／泰后盃南韓包辦前3名 邱譓芠第16名作收
第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今天在澳洲阿德雷落幕，一路領先的南韓展現女子高球王國的雄厚實力，包辦團體冠軍及個人前三名，完成團體賽六連霸，我國則以邱譓芠並列第16名表現最佳，團體賽則與馬來西亞並列第八名。
南韓選手本屆賽事包辦個人組前三名，徐宇貞總桿數211桿奪冠，Sohn Ye-Been 213桿居次，李藝媛215桿第三名，去年亞運銅牌得主菲律賓的帕丹加南216桿第四。
團體成績南韓421桿封后，地主澳洲亞軍437桿居次，中國大陸440桿第三，我國與馬來西亞447桿並列第八，南韓在最近13屆賽事，贏得團體12冠，包括2007至2012及2014至2019兩次六連霸，2013年則是澳洲奪冠。
個人表現部分，我國邱譓芠三輪表現天天都有進展，分別是77、76、72桿，至於安禾佑今天回復正常，共抓4隻小鳥、1次柏忌繳出70桿成績，總成績並列第23，陳伶潔末輪則是79桿仍未起色，三輪236桿並列32。
我國去年團體第10名，今年並列第8，雖有進步，但並不明顯，教練徐易騰表示，南韓、日本對賽事的準備非常周全，從領隊、教練、防護員、球員，感覺在一起合作有一段時間，「尤其是比賽前的熱身、球員的態度都遠優於其他國家，值得效法。」
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