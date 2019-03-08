高球／泰后盃南韓包辦前3名 邱譓芠第16名作收

2019-03-08 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



邱譓芠（左） 第16名是我國表現最佳的選手。圖／中華民國高球協會提供 分享 facebook 第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今天在澳洲阿德雷落幕，一路領先的南韓展現女子高球王國的雄厚實力，包辦團體冠軍及個人前三名，完成團體賽六連霸，我國則以邱譓芠並列第16名表現最佳，團體賽則與馬來西亞並列第八名。

南韓選手本屆賽事包辦個人組前三名，徐宇貞總桿數211桿奪冠，Sohn Ye-Been 213桿居次，李藝媛215桿第三名，去年亞運銅牌得主菲律賓的帕丹加南216桿第四。

團體成績南韓421桿封后，地主澳洲亞軍437桿居次，中國大陸440桿第三，我國與馬來西亞447桿並列第八，南韓在最近13屆賽事，贏得團體12冠，包括2007至2012及2014至2019兩次六連霸，2013年則是澳洲奪冠。

個人表現部分，我國邱譓芠三輪表現天天都有進展，分別是77、76、72桿，至於安禾佑今天回復正常，共抓4隻小鳥、1次柏忌繳出70桿成績，總成績並列第23，陳伶潔末輪則是79桿仍未起色，三輪236桿並列32。