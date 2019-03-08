海拔2千公尺賽事敲定 太平山雲端挑戰馬拉松鐵騎自行車

2019-03-08 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海拔2千公尺的賽事敲定，可上太平山雲端挑戰馬拉松、鐵騎、自行車。圖／羅東林區管理處提供 分享 facebook 海拔2千公尺的太平山是台灣享譽盛名的國家森林遊樂區，除是生態旅遊的首選，更是體育活動挑戰登山的絕佳地點。

林務局羅東林管處訂定「羅東林區管理處太平山國家森林遊樂區提供舉辦體育活動申請須知」，邀各界至太平山辦理活動。

今(108)年度3場次體育活動申請，經專業委員評選完成，3場次分別為台灣運動休閒產業協會在5月19(星期日)辦理「2019鐵騎探索太平山」活動、宜蘭縣鐵人三項協會6月1日(星期六)辦理「2019太平山雲端漫步活動」、 中華兩岸自行車運動發展協會9月8日(星期日)辦理「山海一線天下太平-2019國際自行車挑戰賽」，賽事敲定，開放民眾報名參加。

其中，「鐵騎探索太平山活動」規劃自海拔300公尺的土場一路騎乘腳踏車爬升至2000公尺的太平山莊，路線長達25.3公里，在騎士心中是條路徑不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性，沿線林相景觀的變化，壯麗瑰奇的山巒變化，路線吸睛。

「太平山雲端漫步活動」，為馬拉松慢跑活動，規劃自太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2000公尺之林道，沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，漫步穿梭，猶如漫步雲端。

更有跑者分享其因路跑而灼熱的身體被冰涼清新的山巒氣息所包圍，是路跑時的頂級享

「山海一線天下太平-2019國際自行車挑戰賽」是今年首次申辦的活動，騎乘路線從壯圍海邊，一路沿著蘭陽溪騎至太平山，活動全長78公里，是一條極具挑戰價值的路線。

相關賽事時將有路段管制，請遊客配合。

活動報名詳情，可洽各主辦單位或報名網站查詢：

台灣運動休閒產業協會https://reurl.cc/Nyya6 連絡電話：02-88093383

宜蘭縣鐵人三項協會 https://www.facebook.com/ilan3iron/連絡電話：03-9560570