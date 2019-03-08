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全英羽賽／戴資穎8強迎戰塞娜 男雙兩組均止步

2019-03-08 09:26聯合報 記者劉肇育╱即時報導

戴資穎在16強賽拍落美國女將張蓓雯。圖／取自Badminton Photo
戴資穎在16強賽拍落美國女將張蓓雯。圖／取自Badminton Photo
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我國羽球世界球后戴資穎今天凌晨在全英公開賽女單16強賽遭遇美國女將張蓓雯，僅耗時30分鐘就以21：15、21：14直落二取勝，今天晚間的八強賽將遭遇強敵印度塞娜（Saina Nehwal），繼續朝三連霸之路邁進。

戴資穎這次全英公開賽首輪先是拍落加拿大選手李文珊，今天遭遇過去七度對戰取得五勝二敗優勢的張蓓雯，也未給對手太多機會，前兩輪皆花不到30分鐘就取得勝利，展現絕佳狀態。

而今天的8強賽戴資穎將遭遇強敵、世界排名第九的印度塞娜，雙方生涯前19度交手，戴資穎共拿下14勝，其中包括近期對戰12連勝，戴資穎前一次敗給塞娜已經是2013年的瑞士公開賽，比賽將於今天晚間六點開打。

相較於首輪單打種子掉滿地的狀況，女單第二輪六名前八種子選手，包括戴資穎在內都順利晉級到八強賽，戴資穎如順利挺進四強賽將遭遇日本山口茜、中國大陸何冰嬌之戰勝者，至於下半區八強賽兩組對戰組合則為南韓成池鉉對決大陸陳雨菲，李雪芮出戰日本奧原希望。

我國兩組男雙人馬李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒16強賽則都在苦戰三局後敗在大陸組合手上，其中李洋／王齊麟以20：22、21：16、11：21敗給劉成／張楠，廖敏竣／蘇敬恒則以14：21、22：20、19：21敗給韓呈愷／周昊東，我國在雙打賽程全數止步。

戴資穎在16強賽拍落美國女將張蓓雯。圖／取自Badminton Photo
戴資穎在16強賽拍落美國女將張蓓雯。圖／取自Badminton Photo
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戴資穎羽球
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