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田徑／亞錦賽前暖身賽 青年盃星光熠熠

2019-03-07 18:26中央社 台北7日電

楊俊瀚。 報系資料照
楊俊瀚。 報系資料照
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全國青年盃田徑錦標賽將於11日至15日，在板橋體育場逐風競速，台灣一線田徑好手包括楊俊瀚、鄭兆村與陳奎儒等人都將參賽，這也是亞錦賽前最後的達標賽。

中華田徑協會秘書長王景成表示，108年新北市全國青年盃田徑錦標賽，除是卡達亞洲田徑錦標賽前的熱身賽，也是亞錦賽前最後一場達標賽，「目前我們已有男子13名、女子8名，共計21名選手達標，希望有更多選手可以透過這場比賽，取得亞錦賽門票」。

今年至今，台灣已有2名田徑女將締造全國新猷，其中包括標槍女將李慧君，先在2月的高雄港都盃飆出57公尺15，不但一舉奪金也突破全國高牆，接著馬拉松女將曹純玉也在東京馬拉松，以2小時36分14秒，改寫高懸近15年的女子馬拉松全國紀錄。

李慧君港都盃刷新全國後，教練薛聖融期許愛徒，把目標鎖定在突破60公尺大關，王景成也說：「如果李慧君能在青年盃一口氣跨越60公尺，她在今年亞錦賽就很有機會可以搶牌。」

今年青年盃星光熠熠，台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人、台灣「最速男」楊俊瀚，將參戰200公尺，而曾在2017台北世界大學運動會擲出91公尺36亞洲標槍新紀錄的鄭兆村，以及亞運男子110公尺跨欄銀牌得主陳奎儒，都將下場獻藝。

王景成表示，今年青年盃共計將有4800多名選手參賽，他期盼已取得亞錦賽入場券的選手，可以藉由這場比賽提前備戰亞錦賽，其他參賽選手則能創造個人最佳成績。

田徑楊俊瀚陳奎儒
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