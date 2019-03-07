親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

運動筆記【教練！我想跑步！】打造你的跑者「腳踝」終於雪恥高雄馬啦~
健行筆記大台北五座"一等三角點"郊山雜記南南山語首部曲-利嘉鬼域-精華短片與心得分享
NBA場上之聲- LeBron James vs. Kobe Bryant 今日最佳助攻- Alex Caruso (3月7日)

高球／低溫及雨勢攪局 僅林宸駒繳平標準桿成績

2019-03-07 18:18聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台南永仁高中林宸駒是今天唯一平標準桿的球員。圖／中華高球協會提供
台南永仁高中林宸駒是今天唯一平標準桿的球員。圖／中華高球協會提供
分享
受到低溫及雨勢的雙重影響，108年全國業餘高爾夫春季錦標賽參賽選手今天成績普遍下滑，晉級第三輪的72位選手中，只有男A組的台南永仁高中林宸駒1人打出平標準桿的72桿，三輪總桿數222桿，也讓他從賽前的並列第11，衝到與國家隊隊員蘇晉弘並列第2，落後領先的陳瑋利2桿。

排名暫居男公開組榜首的是三輪打出220桿的楊浚頡；女A組暫居領先的則是黃郁評的217桿，握有10桿的領先優勢，也讓她女生組總冠軍近在咫尺。

前兩輪以139桿領先的馬克，受制於低溫和大雨造成的濕滑，爆桿演出84桿，前一輪還獵下老鷹的第4洞，卻在24小時後打了10桿，總計三輪總桿數223桿，落居男A組第4。

林宸駒今天小鳥、柏忌各4，有兩洞因積水開球不順，只打了50碼，不過他都順利化解危機，都以打PAR收場，他表示，長桿接近果嶺，推、切桿表現都不錯，成績就不離譜；教練吳致誼也肯定他的表現，「他一直在穩定成長中，只是比賽較少，表現不夠穩定。如果順利進入國立體大，在北部就學，比賽的機會就多了。」

曾在107年秋季賽男A組封王的林宸駒每輪持續進步，成績依序為77、73、72，雖然天氣一天比一天差，但成績卻一天比一天好，排名從首輪16名到三輪打完並列第2。逐階而上，展現對球場的適應，林宸駒說，他以前從不曾在老爺球場打球，為了春季賽，只在上周練過一次球，對球場較陌生。

在男A組領先的陳瑋利透露他克服大雨和潮濕的秘訣，就在保持乾燥，「我隨身攜帶毛巾，擦拭雙手、桿面、握把及球，盡量避免濕滑，成績才不致退步太多。」

馬克（右）與媽媽合照。圖／中華高球協會提供
馬克（右）與媽媽合照。圖／中華高球協會提供
分享
楊浚頡（左）與媽媽合照，他三輪220桿在公開男生組領先 。圖／中華高球協會提供
楊浚頡（左）與媽媽合照，他三輪220桿在公開男生組領先 。圖／中華高球協會提供
分享

高爾夫永仁高中黃郁
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

游泳／數千倍痛苦 池江璃花子力抗病魔粉絲淚崩

2019-03-07 17:30

游泳／下一站影視圈？陸小鮮肉寧澤濤宣布退役　

2019-03-07 16:14

田徑／亞錦賽前暖身賽 青年盃星光熠熠

2019-03-07 18:26

歐冠╱奇蹟逆轉！曼聯客場扳倒大巴黎晉8強

2019-03-07 16:09

高球／泰后盃南韓大幅領先 我國團體暫居第9

2019-03-07 13:37

全英公開賽／單打種子掉滿地 戴資穎3連霸利多

2019-03-07 09:21

射箭／目標東奧驗收！首屆企業聯賽辦選秀

2019-03-07 00:26

全英羽賽／重回傷心地 小天首輪又出局

2019-03-07 00:25

全國中等學校自由車賽 高男女組冠軍蘇宇銘、賴慈慧

2019-03-06 21:59

全英羽賽／周天成首戰爆冷 鏖戰3局不敵黃宇翔

2019-03-06 21:11

跆拳道／蘇柏亞備戰奧運 宿舍亂吼也能紓壓

2019-03-06 18:36

跆拳道／爭取東奧門票 跆協盼企業多支持

2019-03-06 18:25

高球／春季錦標賽 黃郁評67桿單日最佳衝第1

2019-03-06 18:00

射箭／企業聯賽元年 譚雅婷、鄧宇成當選秀狀元

2019-03-06 16:45

歐冠／穆帥來了 有意再次接掌跛腳皇馬

2019-03-06 16:00

亞運復仇戰 太平洋龍舟節國內外好手挑戰「天菜軍團」

2019-03-06 15:47

歐冠／C羅離開皇馬缺火力 莫德里奇：沒人能頂替

2019-03-06 15:45

PGA／伍茲頸傷 退出阿諾帕瑪邀請賽

2019-03-06 15:35

排球／光頭神舉黃培閎出賽 駐義代表到場加油

2019-03-06 15:20

歐冠／皇馬4連霸夢碎 制霸歐洲時代結束

2019-03-06 15:05

高球／泰后盃首輪一度領先 陳伶潔第九名作收

2019-03-06 13:33

印地安泉網賽／謝淑薇入圍最佳突破 莊吉生會外賽止步

2019-03-06 10:33

自行車／比照登山王規格 春季KOM之路限額300人

2019-03-06 09:29

HVL決賽／瑞芳高工 12年磨出利劍

2019-03-06 00:31
看更多

熱門文章

NBA／生涯總得分超越喬丹 詹皇榮登史上第四

2019-03-07 12:34

人員配置缺陷多 湖人「死亡五小」自掘墳墓？

2019-03-07 12:00

NBA／伯加特正式簽約勇士 柯爾：前場添保險

2019-03-07 10:21

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

NBA／勇士慘敗怪卡珍斯？ 格林：全隊都丟臉

2019-03-07 10:05

中職／賺得多打不好被扣得也多 4人減薪達10萬

2019-03-07 09:18

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

全英公開賽／單打種子掉滿地 戴資穎3連霸利多

2019-03-07 09:21

NBA／勇士慘敗柯爾痛批 球員在場上像在慢跑

2019-03-07 00:19

NBA／范弗利特歸隊倒數 專家看好林書豪回神

2019-03-07 11:06

NBA／重打0.5秒無礙 公牛拉文上籃準絕殺76人

2019-03-07 12:08

MLB／林子偉沒表現 隊友藥檢未過禁賽80場搶戲

2019-03-07 07:58

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

NBA／湖人戰績差牽拖交易不成 鵜鶘喊冤反擊

2019-03-07 10:09

MLB／葛雷控洋基亂改造 凱許曼懶得多談

2019-03-07 09:22

NBA／總分超越喬丹激動萬分 詹皇球鞋留字致敬

2019-03-07 15:23

NBA／詹皇生涯得分超喬丹 湖人輸金塊吞4連敗

2019-03-07 15:00

MLB／哈波拉攏楚奧特恐違規 天使不滿提申訴

2019-03-07 07:07

NBA／稱回勇士很榮幸 伯加特：場邊揮毛巾也開心

2019-03-07 11:40

NBA／海瓦德將功折罪 致勝跳投綠衫軍力克國王

2019-03-07 15:41

中職／復仇者聯盟身價成謎 悍將：尊重球員意願

2019-03-06 19:15

NBA／詹皇總分超越喬丹 新舊隊友獻上道賀

2019-03-07 16:49

日職／重現手感 王柏融痛打羅德

2019-03-07 00:14

MLB／沙胖也趕不上開季 洋基考慮啟用假先發

2019-03-07 08:09

NBA／熱火捕蜂返8強 韋德找華克互換球衣

2019-03-07 11:30

NBA／巫師致敬諾維茨基 比爾平紀錄率隊取勝

2019-03-07 11:38

中職／周思齊薪資未定 16人50萬已破紀錄

2019-03-07 00:07

全英羽賽／周天成首戰爆冷 鏖戰3局不敵黃宇翔

2019-03-06 21:11

NBA／後衛小將單場送6阻攻 馬刺擒老鷹收4連勝

2019-03-07 16:21

MLB／大谷翔平一天睡兩次 日媒：還在發育嗎？

2019-03-07 16:21

MLB／首位四億元男 楚奧特最熱門、大谷扮黑馬

2019-03-07 10:00

全英羽賽／重回傷心地 小天首輪又出局

2019-03-07 00:25

NBA／例行賽總分超越喬丹 詹皇感性致謝前輩

2019-03-07 17:36

NBA／活塞末節爆發退灰狼 近況火熱14戰奪11勝

2019-03-07 11:45

萬金石馬拉松17日登場 740警力義交安全維護及交管

2019-03-06 20:17

MLB／再敲二壘安打 張育成連兩天賺打點

2019-03-07 14:00

棒球／兩大國手聯手 開南大專聯賽勝文化

2019-03-06 23:03

中職／王柏融好表現 洪總：證明我們眼光沒錯

2019-03-07 18:07

WSBL／陳薇安打中鋒老本行 攜手林育庭擊敗電信

2019-03-06 22:19

MLB／老到不能守二壘？卡諾：看過守備再說

2019-03-07 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top