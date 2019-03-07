高球／低溫及雨勢攪局 僅林宸駒繳平標準桿成績

2019-03-07 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台南永仁高中林宸駒是今天唯一平標準桿的球員。圖／中華高球協會提供 分享 facebook 受到低溫及雨勢的雙重影響，108年全國業餘高爾夫春季錦標賽參賽選手今天成績普遍下滑，晉級第三輪的72位選手中，只有男A組的台南永仁高中林宸駒1人打出平標準桿的72桿，三輪總桿數222桿，也讓他從賽前的並列第11，衝到與國家隊隊員蘇晉弘並列第2，落後領先的陳瑋利2桿。

排名暫居男公開組榜首的是三輪打出220桿的楊浚頡；女A組暫居領先的則是黃郁評的217桿，握有10桿的領先優勢，也讓她女生組總冠軍近在咫尺。

前兩輪以139桿領先的馬克，受制於低溫和大雨造成的濕滑，爆桿演出84桿，前一輪還獵下老鷹的第4洞，卻在24小時後打了10桿，總計三輪總桿數223桿，落居男A組第4。

林宸駒今天小鳥、柏忌各4，有兩洞因積水開球不順，只打了50碼，不過他都順利化解危機，都以打PAR收場，他表示，長桿接近果嶺，推、切桿表現都不錯，成績就不離譜；教練吳致誼也肯定他的表現，「他一直在穩定成長中，只是比賽較少，表現不夠穩定。如果順利進入國立體大，在北部就學，比賽的機會就多了。」

曾在107年秋季賽男A組封王的林宸駒每輪持續進步，成績依序為77、73、72，雖然天氣一天比一天差，但成績卻一天比一天好，排名從首輪16名到三輪打完並列第2。逐階而上，展現對球場的適應，林宸駒說，他以前從不曾在老爺球場打球，為了春季賽，只在上周練過一次球，對球場較陌生。