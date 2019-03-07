歐冠╱奇蹟逆轉！曼聯客場扳倒大巴黎晉8強

2019-03-07 16:09 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



客場扳倒巴黎聖日耳曼，曼聯奇蹟晉級。 美聯社 分享 facebook

在不被看好情形下，英超名門曼聯6日上演歷史性逆轉，在客場以3：1擊敗巴黎聖日耳曼，兩回合總比分3：3、靠客場進球數較多勝出，晉級歐洲足球冠軍聯賽八強。

首回合以0：2落敗，曼聯居於絕對劣勢，但這場在巴黎王子公園上演的經典，讓「紅魔」成為歐冠史上在淘汰賽階段首回合主場以兩球以上落敗、最後卻能在客場逆轉晉級的首支球隊。

「我們一直相信自己，」曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）說，「看看我們賽後的休息室，老闆、球員、退休球員、教練、退休教練，大家一起慶祝，這感覺太美妙了。」

曼聯此役全力搶攻，有了完美的開局，第二分鐘，盧卡庫（Romelu Lukaku）抄到球後直衝，在禁區內面對明星門將布馮（Gianluigi Buffon），精采閃開後把球推入空門，盧卡庫本季在歐冠的首球為曼聯首開紀錄。

「大巴黎」在第12分鐘扳平比數，姆巴佩（Kylian Mbappe）從禁區右側助攻、貝爾納特（Juan Bernat Velasco）破門，1：1。

第30分鐘，拉什福德（Marcus Rashford）的射門被布馮撲出，盧卡庫機警補上射門，2：1，盧卡庫的梅開二度幫助「紅魔」超前。

此時的巴黎仍以總比分3：2領先，只要能守住就能晉級；比賽一路拖到第89分鐘，眼看巴黎就要過關，但達洛特（Diogo Dalot）的射門碰到了禁區內的金彭貝（Presnel Kimpembe）手臂，原本裁判判角球，但在VAR檢視後確認為點球，拉什福德操刀主罰，這記絕殺讓總比分成為3：3，曼聯靠著客場進球數較多而晉級，巴黎在主場王子公園再次失意，連續三年無緣歐冠八強。