高球／泰后盃南韓大幅領先 我國團體暫居第9

2019-03-07 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國選手在泰后盃團體成績目前暫居第9名。 圖／中華高爾夫球協會提供 分享 facebook

第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今天在南澳洲阿德雷德進行第二回合賽事，昨天一度領先群雌的我國選手陳伶潔表現失常，以82（＋9）桿作收，兩輪157桿，從第一回合並列第9退至第29，南韓徐宇貞打出兩天來最低的68桿，以140桿躍居領先。

陳伶潔今天18洞僅抓1小鳥吞6柏忌和兩個雙柏忌，尤在前一天抓下小鳥的第10洞，竟打6桿，以雙柏忌收場。教練徐易騰表示，陳伶潔前九洞開球不佳，球大多落在長草區或沙坑等不好處理的位置，隨後的短桿和推桿又無法適時補上。

我國第二輪表現最佳的選手為邱譓芠的76桿，包括5鳥但兩次雙柏忌、4次柏忌，抵銷了優異的表現，兩天計153桿，並列第22。安禾佑77桿，兩天158桿，並列第30。

徐易騰表示，選手的表現起伏較大，穩定有待加強，「邱譓芠前幾洞碰上亂流，桿數花得多，後來雖回穩，但還是無法彌補；安禾佑的問題在於推桿處理不佳。」

在個人組前四名中三名南韓選手全部上榜，除領先的徐宇貞外，昨日暫居第一的Sohn Ye-Been，以142桿居次，李藝媛145桿第四，印度的安妮卡144桿第三。

在過去12屆賽事中拿下11座團體冠軍的南韓，目前在團體賽成績280桿暫居第一，並擴大領先差距，澳洲294桿獨居第二，中國大陸、印度295桿並列第三，我國305桿與新加坡並列第九。