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全英公開賽／單打種子掉滿地 戴資穎16強對決張蓓雯

2019-03-07 09:21聯合報 記者劉肇育╱即時報導

全英羽球公開賽昨天展開首輪賽事，出現多位種子選手中箭落馬的爆冷意外，包括女單第五種子印度辛德胡（P. V. Sindhu）、第七種子泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）都出局，對於將挑戰全英公開賽女單三連霸的戴資穎將是一大利多。

我國在首日共有六組人馬出賽，世界女單球后戴資穎在面對加拿大女將李文珊，僅花28分鐘就以21：12、21：15直落二輕鬆取勝，拿下對戰五連勝，挺進16強賽後，將對上美國女將張蓓雯，雙方過去七度對戰戴資穎取得五勝二敗。

這次戴資穎要挑戰女單三連霸，原先被認為將是困難重重，包括印度雙嬌辛德胡、塞娜（Saina Nehwal）都被點名是爭冠最大敵手，不過辛德胡在首輪就敗給南韓女將成池鉉，第七種子的依瑟儂也敗給中國大陸陳曉欣。

至於在男單賽場上同樣出現高順位種子落馬的狀況，包括我國一哥周天成在首輪以14：21、21：16、22：24不敵大陸黃宇翔，前世界球王大陸諶龍、印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）也都在首輪止步，至於南韓一哥孫完虎則是在比賽中傷退，前八種子在首輪一口氣輸掉四人。

而同樣在男單賽場出賽的王子維，首輪則是以21：23、21：14、20：22不敵泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），我國選手在男單賽程全數落幕。

至於在男雙部分，李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒在首輪分別直落二擊敗泰國與南韓組合，挺進到16強賽，而盧敬堯／楊博涵則是不敵馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，於首輪止步。

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