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全英羽賽／周天成首戰爆冷 鏖戰3局不敵黃宇翔

2019-03-06 21:11聯合報 記者林宋以情╱即時報導

全英羽球公開賽今日點燃戰火，我國「一哥」周天成打頭陣，未料首戰面對大陸黃宇翔就苦戰3局，耗時79分鐘，最終14：21、21：16、22：24無緣晉級。

周天成上周德國羽球公開賽4強止步，與3連霸擦肩，本周轉戰超級1000賽的全英羽球公開賽。世界排名高居第3的周天成，首輪碰上世界排名23的黃宇翔。

過去對戰小天2勝1負稍占上風，但此役開賽打得並不順手，首局一路在後苦苦追趕，14：21拱手讓出。次局周天成自4：6連趕6分超前比數，儘管一度被黃宇翔趕上，但周天成15平後連下3分甩開黃宇翔，21：16扳平戰局。

決勝局雙方戰況陷入膠著，周天成一度取得15：11領先，但黃宇翔局末再度超前比分，周天成19：20後連下3分，驚險化解對方賽末點，但自己的賽末點未能把握，反倒最終讓黃宇翔局末連拿3分，14：21、21：16、22：24吞敗。

男雙盧敬堯／楊博涵首輪則是先盛後衰，21：12、16：21、16：21遭馬來西亞謝定峰／蘇偉譯逆轉。稍後世界球后戴資穎也將出賽，首輪將對上世界排名第13名，香港出生的加拿大籍女將李文珊（Michelle LI ），兩組男雙廖敏竣／蘇敬恒、李洋／王齊麟也將依序出賽。

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