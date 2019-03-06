跆拳道／蘇柏亞備戰奧運 宿舍亂吼也能紓壓

2019-03-06 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



黃鈺仁（右起）、楊宗燁、蘇柏亞一起亮相，期待拚進明年東京奧運。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

去年雅加達亞運跆拳道女子53公斤金牌蘇柏亞，爭取明年東京奧運門票面臨壓力極大，笑說「在宿舍亂吼亂叫也是紓壓」，她表示，就像之前一樣正常訓練，身體會有壓力、低潮，慢慢調適自己的心情。

極速超跑保險集團跨界和跆拳道合作，今天宣布和「國立彰化師範大學跆拳道代表隊」攜手，一同努力攻進東奧，彰化師大指標性選手黃鈺仁、蘇柏亞、楊宗燁宣誓踢進奧運的決心。

彰化師大跆拳道隊成立超過10年，教練蘇泰源也是去年亞運跆拳道總教練，率領蘇柏亞奪下對打項目唯一金牌。

黃鈺仁在男子68公斤級排名世界第4，去年底在大陸無錫跆拳道年終大滿貫賽擊敗南韓好手申東勇摘金，堪稱目前台灣跆拳道最頂尖選手。

男子80公斤級的楊宗燁，大一叛逆逃家，中斷跆拳生涯，蘇泰源幫他找回自我，去年奪下德國公開賽金牌。

彰化師大除了這3名指標性選手，林宜青、陳彥羽、馬婷霞也是國家隊常客。

極速超跑保險集團去年正式成立極速超跑企業女子排球隊，首度跨界贊助跆拳道，董事長周哲男表示，希望能提供選手更好的環境，集團會提供一切資源，包括參與國際賽、移地訓練、更新軟硬體設備、聘請外師等費用，都將由公司提供，期盼成為選手最強的後盾。

彰化師範大學跆拳道隊成軍超過10年，陣中擁有不少好手。記者藍宗標／攝影 分享 facebook