萬金石馬國內IAAF積分最高 周庭印挑戰衛冕拚東奧

2019-03-06 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2018萬金石馬拉松國內男子冠軍周庭印。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

全台唯一國際田協（IAAF）認證銀標籤賽事，2019年萬金石馬拉松3月17日登場。我國好手周庭印，去年以2小時35分男子組封王，台北馬拉松又以創個人最佳2小時24分29秒奪國內男子組冠軍，萬金石爭取連霸拿下奧運積分，朝東京奧運邁進。

萬金石馬拉松是國內取得IAAF積分最高等級的賽事，除了周庭印外，里約奧運馬拉松好手何盡平也將參賽，爭取奧運積分。

不過周庭印可是占了「地利」優勢，曾就讀金山區中角國小，小時候就跟爺爺奶奶住在淡金公路，跑步時會看到兒時的住處，對他而言，賽道上的山與海不只迷人，更格外熟悉親切。

周庭印去年中開始服兵役，目標取得2020東京奧運參賽資格，同時身兼消防役男與選手身分的他，硬是抽出時間練習，他坦言這一年訓練格外艱辛，訓練時間比以前學生時代少很多。除了利用用上班前的早晨，及兩個排班間的空檔訓練，天沒亮就早起訓練，更常常在下午訓練後，還要趕回單位上晚班，堅定他挑戰自己的意志。

周庭印也給參賽選手建議，海邊的濕度、上下坡度對選手肌耐力都是挑戰。萬金石倒數一週，他也提醒跑者要注意自己的身體狀況，像他去年就在賽前吃壞肚子送醫急診，好在有適量休息恢復後才參賽。