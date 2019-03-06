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跆拳道／爭取東奧門票 跆協盼企業多支持

2019-03-06 18:25台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

跆拳道協會理事長余國振表示，台灣的跆拳道目前陷入低潮，奧運的4張門票中目前只有1...
跆拳道協會理事長余國振表示，台灣的跆拳道目前陷入低潮，奧運的4張門票中目前只有1張有把握，主因是缺乏資金支援，希望透過此次贊助簽約，能讓更多企業投入。 聯合報系資料照
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為爭取東京奧運門票，台灣體育界無不躍躍欲試。6日，在彰化師範大學跆拳道隊與贊助企業的簽約儀式上，跆拳道協會理事長余國振表示，台灣的跆拳道目前陷入低潮，奧運的4張門票中目前只有1張有把握，主因是缺乏資金支援，希望透過此次贊助簽約，能讓更多企業投入。

在彰師大與贊助企業的簽約儀式上，跆拳道隊的選手及教練們臉上都散發著喜悅的光芒，因為這是難得企業願意大量投注資金，如此一來設備硬體等方面將獲得顯著提升。彰師大副校長陳明飛表示，彰師大雖不是體育大學，選手們仍在國際比賽上屢創佳績。然而台灣民間對於體育選手的重視仍不足，企業贊助也少見。

余國振指出，台灣跆拳道過去屢創佳績，也是台灣民眾在諸多體育項目中最有好感的，但目前卻陷入一股低潮，奧運的4張門票中目前只有1張有把握，主因正是缺乏企業的資金支援，希望以此次贊助簽約為契機，吸引更多企業投入。也希望選手們在得到贊助之餘要不斷精進自己，就像武俠小說中的「不怕練1萬種動作，就怕1個動作練1萬次。」

「我知道你，你很會拉攏選手。」教練蘇泰源回憶起當初跟贊助企業的董事長第一次對話，對方竟脫口而出這句話，讓他十分難過。他後來跟董事長澄清，他不只是會拉選手，更會帶選手，沒想到這位董事長聽了之後不只道歉，也立刻決定要贊助彰師大跆拳道隊，讓他十分感動。

跆拳道隊中的楊宗燁、黃鈺仁、蘇柏亞也分享過去的心路歷程。楊宗燁表示，他出生在一個跆拳道世家，選手之路卻十分坎坷，大一時甚至為此一度逃家。後來因仍對跆拳道抱持熱情，加上前輩及蘇教練的支持，讓他得以在彰師大跆拳道隊中找回自我。最後他也不負眾望，於去年得到德國公開賽金牌。

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