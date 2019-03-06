高球／春季錦標賽 黃郁評67桿單日最佳衝第1

2019-03-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



黃郁評第二輪打出單日最低的67桿。圖／黃郁評提供 分享 facebook

108年全國業餘高爾夫春季錦標賽，6日關西老爺球場續戰。去年亞太業餘女子隊際錦標賽國手黃郁評，打出2天來最佳的67桿，以143桿衝至女子A組第一，男A組馬克與初次晉級A組的陳瑋利均為68桿，馬克並以兩回合139桿領先群雄。

黃郁評和馬克全場各抓5個博蒂，1隻老鷹，且都在標準桿5桿的第四洞抓獲老鷹，黃郁評在距球洞約55碼，再用58度鐵桿直接切入洞，締造今年春季賽最可觀的一擊。

黃郁評表示新竹關西地區雖下大雨，但只影響一、兩洞，其他的比賽不受干擾，「以前也碰過比今天更大的雨，做一名競技選手，就是要習慣天候及環境，這也是比賽的一部份。」

馬克並兩回合139桿領先群雄。圖／主辦單位提供 分享 facebook

馬克在第4洞則是以一記推桿賺得老鷹，雖然天候雖不佳，但他以平常心應戰，打得更專注，反而有意想不到的戰果。

初次打季賽男A組的陳瑋利全場5博蒂，1柏忌，他在第5洞，也是展現長距離切球手法，從果嶺外切球入洞，抓下博蒂。兩天142桿，從第一輪的並列第6，升至獨居第2，僅落後領先的馬克3桿。

就讀嘉義大林國中國二的簡士閔以74桿締造男B組第二輪最佳成績，名次也從第一回合的第8，進步至第4。

關西老爺球場6日一早先是大雨，然後大霧跟著攪局，裁判長趙慕濤一度暫停比賽五分鐘，所幸雨和霧來得快，去得也快，並未影響比賽進行。