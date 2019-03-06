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路跑／出席跑鞋分享會 許績勝盼全國紀錄後繼有人

2019-03-06 17:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國長跑名將許績勝所創下的男子馬拉松全國紀錄至今以高懸24年，在今天出席運動品牌ASICS亞瑟士新鞋款METARIDE上市分享會時他表示，在科技日益進步的加持下，選手表現也應該有更顯著的進步，期待能有人儘早打破他所保持的全國紀錄。

身為我國男子1萬公尺與男子全馬全國紀錄保持人的許績勝，其中全馬2小時14分35秒的紀錄已經高懸24年，相較於保持15年，但日前已由曹純玉改寫的全國女子全馬紀錄，破紀錄難度有過之無不及。

在今天出席亞瑟士新跑鞋款分享會時，許績勝透露人生第一雙跑鞋是他省吃儉用才買下的國產鞋，相較於現今跑鞋所使用的高科技，差異相當大，他說：「以前的馬拉松鞋雖然講究輕，但不論是透氣性、保護性都與現在差很多，不只鞋子差異大，以前我們都是穿棉質的衣服就上場，跑完比賽後皮膚都因為摩擦而紅腫，而且棉質衣容易吸汗，比賽過程中會愈跑愈重，與現在講求透氣、排汗，有著天壤之別。」

不過在就讀體專時期，許績勝獲得了亞瑟士提供的特別訂製鞋款，也是他人生中所拿到的第一雙贊助鞋，讓他體認到運動科技對於選手的幫助有多大，「運動科學能夠讓選手的努力事半功倍，像是這次的METARIDE鞋款就能讓選手省去很多前傾或踏凳的力氣，也能減去腳踝的能量消耗。」

歷經兩年多探討與研發的METARIDE系列與傳統跑鞋在4個方面有所提升，包括減少高達20％踝部關節能量損耗、跑步效率提升1.6％、在保持穩定的同時，提供卓越的耐用性、貼合性與抓地力，提供與眾不同的全新跑步體驗。

對於運動科技日新月異，許績勝也期許國內男子跑者盡能早打破他所保持的兩項全國紀錄，他也點名了世大運國手周庭印、奧運國手張嘉哲與何盡平等好手，「跑馬拉松不僅需要耐力，還需要進行速度與肌力的鍛鍊，如果現今的選手能夠抗拒外在誘因，專注在這三項訓練上，相信遲早會有人能打破我的紀錄，我也跟我的學生說，如果有人能破我的紀錄，我就另外頒發獎金。」

運動品牌ASICS亞瑟士今天舉行新鞋款METARIDE上市分享會。記者劉肇育／攝...
運動品牌ASICS亞瑟士今天舉行新鞋款METARIDE上市分享會。記者劉肇育／攝影
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