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射箭／企業聯賽元年 譚雅婷、鄧宇成當選秀狀元

2019-03-06 16:45聯合報 記者林宋以情╱即時報導

譚雅婷、鄧宇成當選秀狀元。記者林宋以情／攝影
譚雅婷、鄧宇成當選秀狀元。記者林宋以情／攝影
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歷經多年籌畫，第一屆中華企業射箭聯賽6日成立，共計5支企業射箭隊參賽，山林企業、凱撒集團、寒舍集團、台中商銀、恒耀工業投入中華企業射箭聯賽，並共組一支青年隊，由里約奧運銅牌女將譚雅婷、世大運好手鄧宇成當選選秀狀元。

中華企業射箭聯賽，從規劃、組織、選秀到整年的企業競賽，各企業約投入350萬，首屆共計48位選手投入選秀。體育署高俊雄署長表示，射箭聯賽早已籌畫多年，效法國內企業排球聯賽、SBL超級男子籃球聯賽等，藉由建立準職業聯賽模式，盼讓國內選手創造比賽機會，提升經驗，「明年東京奧運就是企業聯賽驗收之日，目標超越2004雅典奧運的一銀一銅。」

第一屆中華企業射箭聯賽打出「精準永續」口號，6日舉辦公開選秀暨記者會。記者林宋以...
第一屆中華企業射箭聯賽打出「精準永續」口號，6日舉辦公開選秀暨記者會。記者林宋以情／攝影
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過去就欽羨南韓擁有職業射箭聯賽，里約奧運女將譚雅婷，以狀元身分加入甲山林，興奮溢於言表，直呼有驚訝到，「以前國際賽常聽到南韓有射箭聯賽，很有興趣，現在國內也自辦職業賽，相信對心理素質會有提升，如何兼顧培訓、比賽也是挑戰。」

爆冷擊敗魏均珩，當選男子組選秀狀元的鄧宇成，目前就讀國立體大大二，世大運曾拿下男子反曲弓銀牌，「努力被肯定。今年目標也放在東京奧運，如果能夠奪牌更好。」

開幕戰3月31日國立體育大學登場，例行賽分上下半季，主辦單位也正積極爭取轉播。中華奧會主席林鴻道期盼聯賽能成為常態性賽事，提升選手經驗、抗壓性，朝甲組10支隊伍以上邁進。

第一屆中華企業射箭聯賽打出「精準永續」口號，6日舉辦公開選秀暨記者會。記者林宋以...
第一屆中華企業射箭聯賽打出「精準永續」口號，6日舉辦公開選秀暨記者會。記者林宋以情／攝影
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選秀譚雅婷里約奧運
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