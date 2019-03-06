亞運復仇戰 太平洋龍舟節國內外好手挑戰「天菜軍團」

2019-03-06 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節將於3月16、17日在鯉魚潭舉辦，花蓮縣長徐榛蔚（左5）與地主隊花蓮龍舟隊邀民眾來為選手加油。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節將於3月16、17日在花蓮鯉魚潭風景區舉行，今年有去年亞運龍舟賽雙金一銀的花蓮縣龍舟隊「天菜軍團」加持，不少國外強隊躍躍欲試想挑戰，一開放報名就秒殺，讓這場賽事有如亞運復仇賽，未演先轟動。縣長徐榛蔚邀請民眾一起來為選手加油。

太平洋國際龍舟節邁入第三屆，第一屆有20支隊伍，去年擴大到50支，今年主辦單位原本已預定50隊，沒想到一開放報名就秒殺，最後再增額，共有日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓共37隊532人，國內53隊806人，共90隊、1338人參賽。

花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節將於3月16、17日在鯉魚潭舉辦，花蓮縣長徐榛蔚（中）與地主隊花蓮龍舟隊邀民眾來為選手加油。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣龍舟隊教練侯鴻章說，比賽分成男子、女子及混合共三組，有不少國內外好手參加。其中，中國大陸福州大學在大陸職業賽事「中華龍舟大賽」的青少年組取得前三名，實力不容小覷，這一隊的成人隊在亞運輸台灣，這次代表成人隊來台挑戰花蓮龍舟隊。

身為地主，花蓮縣龍舟隊不僅希望為家鄉留下冠軍，也以賽代訓，調整狀況，為年底的世界錦標賽及全國運動會備戰，希望連過三關取得三面金牌。

亞運的這批選手緊接著為這項賽事在侯鴻章表示，長期目標瞄準2022年杭州亞運，杭州亞運龍舟賽比去年印尼亞運多了6面金牌，希望不但能衛冕，也能為台灣取得更多金牌。

縣長徐榛蔚說，這次除了兩天一夜的競技賽事，還規畫以龍舟節形態呈現，將邀請歌手梁文音開幕演唱，還有原住民團體表演，縣府及威剛科技也提供地方特色美食品嘗區，有小米甜甜圈、檸檬蜂蜜、烤山豬等美食，還有文創商品、青農農特產品展售，歡迎大家來為選手加油。