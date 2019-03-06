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PGA／伍茲頸傷 退出阿諾帕瑪邀請賽

2019-03-06 15:35世界日報 體育新聞組／綜合報導

頸部拉傷，老虎伍茲退出阿諾帕瑪邀請賽。 路透社
頸部拉傷，老虎伍茲退出阿諾帕瑪邀請賽。 路透社
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老虎伍茲（Tiger Woods）因頸部拉傷退出本周的阿諾帕瑪邀請賽，伍茲4日在推特上宣布，這個拉傷有幾周了，雖然有在接受治療，但狀況還沒好到能夠參賽。伍茲並提到自己動過手術的腰部很健康，沒有長期的擔憂，希望下周能出戰球員錦標賽。

伍茲2017年4月進行了第4次腰部手術，並在該年12月的世界英雄挑戰賽重返賽場，伍茲自此從未缺席自己預定要參加的比賽，這次是伍茲復出後首次因傷退賽。

伍茲去年打了18場PGA巡迴賽，並在上季收官戰、巡迴錦標賽畫下完美句點，拿下美巡賽生涯第80冠，這座冠軍整整讓他等了1876天（將近5年）；緊接在後的萊德杯伍茲也代表美國隊出賽，伍茲現在世界排名已升至第12。

本季至今，伍茲打了3場比賽，分別是農保公開賽（並列第20）、捷恩斯公開賽（並列第15）和墨西哥錦標賽（並列第10），不過墨西哥錦標賽最後兩輪，伍茲認為自己表現糟糕，罕見地拒絕媒體採訪。

伍茲在阿諾帕瑪邀請賽曾拿過8座冠軍，去年並列第5，不能參與這項他喜愛的賽事，伍茲對此表示很失望。而去年5月的球員錦標賽，今年改到3月舉行，這項有第5大滿貫之稱的比賽，伍茲拿過2冠，去年並列第11。

今年首場大賽、美國名人賽將在4月11日舉行；兩周後的威士伯錦標賽和接下來的戴爾科技比洞賽，伍茲都有可能會出賽。伍茲近2場大賽都有不錯成績，去年英國公開賽並列第6、PGA錦標賽第2。伍茲上一座大賽冠軍已經是2008年美國公開賽，今年是否能將大滿貫冠軍推向第15座，虎迷們引頸期盼。

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