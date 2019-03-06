歐冠／穆帥來了 有意再次接掌跛腳皇馬

2019-03-06 16:00 世界日報 體育新聞組／綜合報導



皇馬主帥一職未來花落誰家，也成為熱門話題，穆里尼奧正是人選之一。 路透 分享 facebook

皇家馬德里近來的糟糕戰績，似乎預示著索拉里（Santiago Solari）的帥位難以久坐，一個可能的繼任人選浮出水面：皇馬前主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）。

而穆里尼奧日前公開表示，他並不排斥未來回歸「銀河戰艦」執教。

皇馬本季聯賽奪冠基本上已無望，國王杯被淘汰，歐冠也出局，下季球隊極可能開展重建，並對教練組進行大換血。皇馬主帥一職未來花落誰家，也成為熱門話題，穆里尼奧正是人選之一。這位葡萄牙名帥表示，如果接到邀請，他會予以考慮。

「回到一支我曾執教過的球隊？只要這傢俱樂部有著合理的結構、正確的目標，那麼便沒有任何問題，」穆里尼奧說，他也以在切爾西的「二進宮」經歷為例表示，「我在足球生涯中最棒的體驗便是回到切爾西，當他們第二次選擇你，這證明他們清楚你有多優秀，這種感覺太好了。」

穆里尼奧還表示，皇家馬德里是一家「標誌性的俱樂部」，也是「世界第一的俱樂部」，「過去五年皇馬在歐冠的成就是卓越的，如果你再往前看，到我執教的那個時候，那麼這七年裡皇馬已七次打入準決賽了，這絕對是令人難以置信的。」

穆里尼奧曾於2010-2013年執教皇馬，帶領球隊拿到一個聯賽冠軍、一座國王杯冠軍、和一個西班牙超級杯冠軍。