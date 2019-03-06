歐冠／C羅離開皇馬缺火力 莫德里奇：沒人能頂替

2019-03-06 15:45 世界日報 體育新聞組／綜合報導



皇馬少了C羅的影響，現在看起來比預期還要大得多，歐冠16強就提前爆冷出局。 路透社 分享 facebook

當葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）離去時，誰都知道皇家馬德里戰力會受到影響。但在皇馬再度跌入谷底後，少了C羅的影響，現在看起來比預期還要大得多。

皇馬中場大將莫德里奇（Luka Modric）就坦言，皇馬現在最大的問題，在於缺少一名C羅這樣的「終結者」。

除了5日在歐冠的恥辱敗仗，皇馬上周連續在兩場「國家德比」中失利，兩場比賽皇馬均未能進球，讓人不禁懷念起過去為球隊不斷攻城拔寨的C羅，莫德里奇也有同感。

「很明顯，球隊現在缺少一個C羅，尋找一名能代替他的人幾乎不可能，」莫德里奇說，「俱樂部嘗試讓其他前場球員來共同填補他留下的空缺，但這並不容易做到，C羅一季能打進50球，你找不到誰還能進這麼多球。」

莫德里奇表示，「進球難」已成為皇馬眼下面臨的最大問題，「我們需要有人站出來，不要說進50個球，但至少達到我們所需要的進球數，但我們沒能做到這一點。」

不過莫德里奇強調，緬懷過去、不如繼續前進，既然C羅已經不在這裡，就不能在未來10年還是一直抱怨他的缺席。

「俱樂部選擇給予其他球員信任，如貝爾（Gareth Bale）、阿森西奧（Marco Asensio）、本澤馬（Karim Benzema），我們還買來了馬里亞諾（Mariano），還有維尼修斯（Vinicius Junior），但有時事情並不能如我們所願，」莫德里奇說，「我們的唯一出路就是努力工作，共同走出困境。」