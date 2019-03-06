排球／光頭神舉黃培閎出賽 駐義代表到場加油

2019-03-06 15:20 中央社 羅馬6日專電



為了替台灣旅義排球好手黃培閎打氣，駐義大利代表李新穎日前特地到球場觀賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

為了替台灣旅義排球好手黃培閎打氣，駐義大利代表李新穎日前特地到球場觀賽，不但加油支持，也獲當地市長致贈專屬球衣，意外成為場邊亮點。

有「光頭神舉」美譽的黃培閎2015年加盟西班牙職業排球超級聯賽，是台灣首位旅歐的男子排球運動員，2017年轉戰義大利職業排球聯賽，目前他效力的拉丁納隊（Top Volley Latina）是義大利排球超級聯賽A1級隊伍。

拉丁納隊3日在主場與本季排名前三的強隊LubeCivitanova比賽，雖以0比3不幸落敗，但觀賽僑胞表示，黃培閎多次漂亮舉球，幫助球隊得分，是一場相當精彩刺激的比賽。另外，李新穎親赴球場加油也是球賽的另一亮點。

由於比賽所在的奇斯泰納拉丁納市（Cisterna diLatina）距離羅馬約1.5小時車程，李新穎到訪前，市長卡杜藍（Mauro Carturan）就已在球隊臉書預告，代表台義在體育領域合作成功，是全體市民的勝利。每則貼文還都附上了可愛的義大利與中華民國國旗貼圖。

比賽當天，球場上隨處可見「Taiwan Excellence（臺灣精品）」的字樣冠，外貿協會連續兩年贊助球賽，僑胞看到熟悉的標誌，備感溫馨。

為了迎接貴客蒞臨，卡杜藍親自到場歡迎李新穎，並與球隊代表一起致贈印有李新穎的英文姓氏「ＬＥＥ」字樣的專屬球衣。

李新穎在球場接受當地電視台專訪時表示，他是第一次來這個可愛的城市，但必定會再來，他很高興看到台灣選手黃培閎在義大利發光發熱，也希望藉由台義合作，幫助台灣的排球運動更上一層樓。

此外，黃培閎在臉書貼出與隊友一同烤肉的生活照，不少眼尖粉絲看到近照則紛紛留言驚呼，黃培閎開始留起頭髮了，以小平頭造型露臉，還有粉絲打趣改稱他是「短髮神舉」。