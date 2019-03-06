高球／泰后盃首輪一度領先 陳伶潔第九名作收

2019-03-06 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



陳伶潔在泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽第一輪以75桿並列第九。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今天上午在南澳洲阿德雷德Glenelg球場揭幕，我國選手陳伶潔曇花一現，一度獨居領先，可惜接連吞下五次柏忌退出領先群，第一輪以75（＋2）桿並列第九坐收，團體賽成績152桿，暫居第八。

近12年獲11次團體冠軍的南韓，展現強大火力，在個人組包辦前二名，Sohn Ye-Been以71（-2）桿領先群雌，徐宇貞72桿並列第二，團體組以143桿遙遙領先。日本、澳洲、紐西蘭同以148桿並列第二，泰國149桿，大陸、印度150桿。

主辦國澳洲高爾夫協會，似乎肯定中華隊的實力，三位國手在第一輪均安排與地主選手編在最後三組，陳伶潔則被安排在最後一組出發。

在國手選拔賽名列第一的陳伶潔前9洞演出亮眼，抓3小鳥、吞1柏忌，位居領先群，不過後9洞表現下滑，未能守成，總計第一輪5小鳥、7柏忌，起伏稍大。

稍早出發的南韓女將Sohn Ye-Been開賽先聲奪人，前三洞抓2小鳥1老鷹，以低於標準桿4桿遙遙領先，不過後九洞略為退燒，第11和13洞都吞柏忌，陳伶潔則一度超車，在第12洞成功抓鳥後，低於標準桿3桿，並以一桿之差超越Sohn Ye-Been，在41名選手中獨居領先。可惜13、14、15、17、18洞連續柏忌，把領先位置拱手讓人。

我國其他兩位選手邱譓芠77桿，並列第21，安禾佑81桿，第34，團體成績逐日擇較佳兩人累計。