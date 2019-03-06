歐冠／皇馬4連霸夢碎 制霸歐洲時代結束

2019-03-06 15:05 中央社 馬德里5日綜合外電報導



歐冠盃16強止步，皇家馬德里（Real Madrid）在歐洲制霸的時代已經結束。 美聯社 分享 facebook

皇家馬德里（Real Madrid）在歐洲制霸的時代已經結束，今天在主場的歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強賽以1比4敗給阿賈克斯（Ajax）後，本季恐也將一敗塗地。

皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）因為累積兩張黃牌遭禁賽，皇馬上半場就痛失兩球，比賽第62分鐘再被進球，3球落後的情況下，阿辛斯奧（Marco Asensio）的進球雖扳回一城，可惜最終皇馬仍以1比4敗給阿賈克斯。

皇馬首回合在客場以2比1獲勝，但今天卻在主場以1比4慘敗，最後以兩回合總比分3比5敗給阿賈克斯，也讓尋求4連霸的美夢破碎。

上季「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在8強賽拯救皇馬，貝爾（Gareth Bale）在冠軍戰貢獻兩球替球隊奪得第13冠。但如今C羅已經離隊，貝爾則是成為替補。

皇馬過去5年4度奪冠，且已經拿下3連霸，上一次未能進到8強已是2010年，那是C羅進到皇馬的第一年。

7天之內，皇馬在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）西班牙國王盃（Copa del Rey）無緣決賽，這次又在歐冠16強就淘汰出局，聯賽積分也大幅落後，基本上爭冠無望。

過去4度奪冠的阿賈克斯，上次拿下冠軍是1995年時，自2003年後首次在歐洲頂級聯賽闖進到8強。