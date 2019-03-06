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印地安泉網賽／莊吉生會外賽止步 謝淑薇入圍最佳突破

2019-03-06 10:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在美國加州舉行的印地安泉網賽，今天展開會外賽首輪賽事，我國男單一哥莊吉生遭遇世界排名第97名的印度選手古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran），以5：7、4：6遭直落二吞敗，無緣挺進會內賽。

由法國巴黎銀行贊助的印地安泉網賽，男女子組在同站舉行，其中ATP屬於世界巡迴1000名人賽，WTA則是屬於頂級超強系列，今年我國共有三組人馬將在此賽事登場，包括從男單會外賽打起的莊吉生，以及女單、女雙謝淑薇和女雙詹家姊妹詹詠然／詹皓晴。

在今天的會外賽首日賽程中，莊吉生遭遇印度選手古納斯瓦蘭，這僅是雙方生涯首度碰頭，不過莊吉生在全場遭對手3度破發的情況下，在拚戰104分鐘後遭直落二敗北，無緣挺進到會外賽第二輪。

至於在單打會內賽部分，我國好手謝淑薇在上一戰杜拜女網賽分別闖進女單四強與女雙摘冠後，在今天與另外三名選手入圍2月WTA最佳突破球員獎，這次印地安泉網賽則榮膺女單第27種子，在首輪輪空的情況下，第二輪就可能遭遇強敵英國孔塔（Johanna Konta），兩人曾5度交手，謝淑薇共拿下兩勝三敗。

女雙部份則有兩組人馬參賽，分別為第三種子謝淑薇／史翠可娃（Barbora Strycova）與第八種子詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，其中謝淑薇／史翠可娃去年在女雙決賽拍落俄羅斯組合拿下冠軍，今年將挑戰二連霸，詹詠然則是在前年與瑞士公主辛吉絲（Martina Hingis）拿下冠軍，連續兩年女雙都有我國選手奪冠。

謝淑薇莊吉生詹詠然

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