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圖／特奧中華代表團出征 蔡英文親自授旗

2019-03-05 18:49聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

夏季世界特殊奧林匹克運動會將在阿布達比舉行，中華台北特奧代表團出發授旗儀式下午在體育署舉行，油蔡英文總統親自主持典禮，授予國旗給團長黃敏惠；蔡英文總統在致詞時，除期許代表團能夠勇奪佳績，更表示每位選手臉上的開心笑容，是讓她最難忘的。

夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（前排左二）親臨主持，與選手及代表團成員一一...
夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（前排左二）親臨主持，與選手及代表團成員一一握手致意。記者曾吉松／攝影
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夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（二排中）親臨主持，與團長黃敏惠（二排右三）...
夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（二排中）親臨主持，與團長黃敏惠（二排右三）、選手及代表團成員合影留念。記者曾吉松／攝影
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夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（左）親臨主持授予國旗，由團長黃敏惠（右）代...
夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（左）親臨主持授予國旗，由團長黃敏惠（右）代表接受。記者曾吉松／攝影
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夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（右）在教育部長潘文忠（中）、體育署長高俊雄...
夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（右）在教育部長潘文忠（中）、體育署長高俊雄（左）陪同下出席，主持授國旗授旗儀式。記者曾吉松／攝影
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夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（左三）親臨主持授國旗授旗儀式。記者曾吉松／...
夏季特奧授旗儀式下午舉行，蔡英文總統（左三）親臨主持授國旗授旗儀式。記者曾吉松／攝影
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