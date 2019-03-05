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高球／全國業餘春季賽登場 廖崇漢、楊浚頡領先群雄

2019-03-05 16:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

108年全國業餘高爾夫春季錦標賽，5日起至8日關西老爺球場展開。去年中國大陸海南業餘公開賽封王、全國球場培訓選手廖崇漢，以70桿在男A組技壓群雄，和19歲以上的公開男子組楊浚頡並列所有參賽選手之冠。

廖崇漢去年11月在海南業餘公開賽奪冠，年初台青盃後就處半休息狀態，前9洞還在找感覺，後9洞調整策略，抓了3隻小鳥，沒有柏忌，彌補了前9洞的缺失。

廖崇漢說自己的比賽狀況呈波浪狀，起伏不定，比較不容易掌握，也是需要克服的問題，「後9洞我把落球區放寬變大，自己的失誤少信心也跟著上來，推球更順手，扭轉了前九洞的劣勢。」

男子B組以71桿領先群雄的陳亮宇，同時也是同組15位選手中，唯一低於標準竿的選手， 他認為自己的比賽策略正確，先求穩再求遠，不會一味的追求距離，因為打法保守，以平常心應對，反而締造佳績。

陳亮宇曾獲得2次季賽冠軍，7歲時因骨科名醫父親陳秋銘赴美進修，而受美式高爾夫的薰陶。 他的母親表示，陳亮宇在美國接受高爾夫訓練之餘，也參加20多場兒童高爾夫比賽，基礎不錯，再加上對高爾夫情有獨鍾， 應該是表現優異的主要原因。

賽事總監詹明宏表示，關西老爺球場果嶺的坡度、造型都很有挑戰性，再加上最近草皮受到細菌感染，不是很平順，所以推桿的難度更高。尤其第9洞左有水溏，右有四株椰樹， 稍不留意就會失手。

陳亮宇以71桿在男子B組領先，左為陳亮宇母親。圖／主辦單位提供
陳亮宇以71桿在男子B組領先，左為陳亮宇母親。圖／主辦單位提供
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108年高爾夫春季錦標賽，男A組廖崇漢首輪70桿領先群雄。圖／主辦單位提供
108年高爾夫春季錦標賽，男A組廖崇漢首輪70桿領先群雄。圖／主辦單位提供
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