高球／全國業餘春季賽登場 廖崇漢、楊浚頡領先群雄

2019-03-05 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年全國業餘高爾夫春季錦標賽，5日起至8日關西老爺球場展開。去年中國大陸海南業餘公開賽封王、全國球場培訓選手廖崇漢，以70桿在男A組技壓群雄，和19歲以上的公開男子組楊浚頡並列所有參賽選手之冠。

廖崇漢去年11月在海南業餘公開賽奪冠，年初台青盃後就處半休息狀態，前9洞還在找感覺，後9洞調整策略，抓了3隻小鳥，沒有柏忌，彌補了前9洞的缺失。

廖崇漢說自己的比賽狀況呈波浪狀，起伏不定，比較不容易掌握，也是需要克服的問題，「後9洞我把落球區放寬變大，自己的失誤少信心也跟著上來，推球更順手，扭轉了前九洞的劣勢。」

男子B組以71桿領先群雄的陳亮宇，同時也是同組15位選手中，唯一低於標準竿的選手， 他認為自己的比賽策略正確，先求穩再求遠，不會一味的追求距離，因為打法保守，以平常心應對，反而締造佳績。

陳亮宇曾獲得2次季賽冠軍，7歲時因骨科名醫父親陳秋銘赴美進修，而受美式高爾夫的薰陶。 他的母親表示，陳亮宇在美國接受高爾夫訓練之餘，也參加20多場兒童高爾夫比賽，基礎不錯，再加上對高爾夫情有獨鍾， 應該是表現優異的主要原因。