高球／泰后盃強敵環伺 我國3選手力拚佳績

2019-03-05 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華女子高球代表隊2日上午6時搭機 前往澳洲阿德雷德參加2019泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽。右起教練徐易騰，選手安禾佑、陳伶潔、邱譓芠。 中華高協提供 分享 facebook

2019年泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，明天上午將在澳洲阿德雷德Glenelg球場揭幕，我國派出國手選拔賽前3名陳伶潔、邱譓芠、安禾佑參賽， 將在強敵環伺下力拚佳績。

今年泰后盃與賽14隊中亦不乏名將角逐，最具代表性的應屬去年雅加達亞運團體金牌及個人銅牌得主、菲律賓的帕丹加南（Bianca Pagdanganan），年初在大陸業餘公開賽大勝對手19桿封后的南韓女將Sohn Ye-Been，以及挾著2018全日業餘及青少女雙料冠軍參賽的吉田優利，都被視為個人冠軍的大熱門。

此外，去年雅加達亞運獲得2面高球銀牌，被視為亞洲高球新勢力的大陸，也派出3位年輕業餘好手蔡丹琳、潘潔紅、殷小雯等三人赴會。 其中年僅14歲的殷小雯，在去年4月大陸亞運國家隊選拔賽，還拿到女子組的冠軍，當時她還不滿14歲。

亞運銅牌帕丹加南現年21歲，出身菲國奎松市，高中畢業進入美國岡查加大學，兩年後轉入亞利桑納大學，並為亞大贏得2018年NCAA第一級大學女子高球錦標賽團體冠軍，目前仍是亞利桑納大學學生。雅加達亞運會，她和日裔菲人笹生優花聯手，分獲金、銅牌，並合摘女子高球團體金牌，成了菲律賓國民女英雄。當時我國的安禾佑也是亞運國手，兩人在今年泰后盃亞太業餘女子高球賽再次狹路相逢，將使比賽更具戲劇張力。

中華隊教練徐易騰表示，澳洲阿德雷德Glenelg球場屬典型的林克斯Links風格，沒有樹木，常受制於長草與沙坑，一旦天候不佳，也會形成阻礙，想要締造佳績，不是擊遠就成能成事，還要有良好的策略。

徐易騰同時表示，Glenelg球場的果嶺速度比較快，與國內的差異性大， 對選手而言也是一大挑戰。 我國三位選手陳伶潔、邱譓芠、安禾佑為去年12月國手選拔賽前三名，均是一時之選。