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夏季特奧團授旗 總統：難忘選手笑容

2019-03-05 16:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會將於8日至22日在阿布達比舉行，中華台北特奧代表團今天在體育署接受蔡英文總統親自主持授旗典禮，典禮上蔡總統除了期許代表團能夠奪回佳績、展現特奧會精神外，更表示每位選手臉上的開心笑容，是讓她最難忘的。

今年世界特奧會我國共有42名運動員與8名融合夥伴共同參與8個運動項目競賽，包括競速滑輪、保齡球、融合滾球、融合籃球、自行車、桌球田徑羽球；另有一組融合師生隊伍參加非運動項目「全球青少年領袖峰會」。

在今天的授旗典禮上，由蔡英文總統親自為代表團授旗，在致詞中她除了感謝這次籌辦、參與本項賽會的所有單位，讓選手能站上國際賽事外，也鼓勵與會選手展現特奧精神，「我知道每一個選手能站上國際賽事，靠的是無數次密集的、反覆的訓練，在訓練的過程中雖然難免會遇到一些挫折與失敗，但所有的選手都展現無比的毅力，一一地克服難關，更重要的是在集訓的過程，選手、教練、融合夥伴、志工們彼此扶持、相互包容，才能達到最完美的默契，這才是特殊奧運的精神。」

蔡總統表示，前年冬季世界特殊奧運結束之後，台灣代表團拿下很好的成績，她也與包括今天幾名在場的選手見面，「我感謝所有選手全力以赴，為自己、為國家爭取最高榮譽，但是最令我印象深刻的，就是每位選手臉上開心的笑容。」

我國自從1991年首度參加第8屆夏季特奧會至今，不論是夏季特奧會或是冬季特奧會都有亮眼成績，包括前年在奧地利格拉茲舉行的第11屆冬季特奧會拿下16金14銀12銅的佳績。

2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團，今天接受蔡英文總統授旗。記者...
2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會中華台北代表團，今天接受蔡英文總統授旗。記者劉肇育／攝影
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