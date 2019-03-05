HVL／豐商追求6連霸 瑞芳高工拚「東北角奇蹟」

2019-03-05 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



107學年度高中排球甲級聯賽6強決賽，3月7日、9日和10日於北市大天母體育館點燃戰火。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

去年締造HVL高中排球甲級聯賽史無前例5連霸，男子組豐原高商，107學年至今寫下跨季46連勝紀錄，今日決賽記者會上，尋求6連霸勢在必得，放眼隊史第9座冠軍金盃。「大黑馬」隊史首闖6強的瑞芳高工，則盼繼續將隊史紀錄推進，譜寫東北角奇蹟。

107學年度高中排球甲級聯賽6強決賽，男女共計12支球隊將於3月7日、9日和10日於北市大天母體育館點燃戰火。衛冕軍豐商去年已經完成空前5連霸，教練葉忠桂老神在在，倒是坦言球員壓力不小，「現在最大的敵人是自己，我告訴他們，球隊現在在高峰，不是朝巔峰就是往下掉，重點是盡力去拚，我們都準備好了。」

為了幫助子弟兵紓壓，葉忠桂也有「撇步」，放激勵電影強化心智，「包括其他運動種類的勵志影片，還有以往學長逆轉勝影片，激勵他們。」

由前國家隊舉球，邱得全執教的瑞芳高工，今年首闖決賽舞台。邱得全是1988年曼谷亞運銅牌成員，過去也曾執教企排MIZUNO，對於瑞芳高工能夠創下隊史新猷滿是欣慰，但黑馬之旅還沒結束。

「人家是10年磨一劍，我是12年多了兩年。」邱得全坦言，瑞芳高工招生不易，沒有其他強權球隊家長會的奧援，球隊有將近三分之二都是單親，但球員肯不畏風雨苦練，高三這批更是熬了3年終於出頭，技術經驗都純熟。

邱得全說，球隊這學期目標就是6強，如今已經達成第一階段目標，當然要更上層樓，首戰碰上曾文農工，預料會是55波，「如果能奪冠，我會說是美夢成真，相信也是瑞芳地區的佳話，希望能夠上演東北角奇蹟。」