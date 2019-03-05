親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

運動筆記跑進世界文化遺產，與白鷺之城的初次見面一個人的旅行之2019鹿兒島馬拉松
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA賽事精華- 快艇 vs. 湖人 (3月5日)賽事精華- 國王 vs. 尼克 (3月5日)

HVL／豐商追求6連霸 瑞芳高工拚「東北角奇蹟」

2019-03-05 16:08聯合報 記者林宋以情╱即時報導

107學年度高中排球甲級聯賽6強決賽，3月7日、9日和10日於北市大天母體育館點...
107學年度高中排球甲級聯賽6強決賽，3月7日、9日和10日於北市大天母體育館點燃戰火。記者林宋以情／攝影
分享

去年締造HVL高中排球甲級聯賽史無前例5連霸，男子組豐原高商，107學年至今寫下跨季46連勝紀錄，今日決賽記者會上，尋求6連霸勢在必得，放眼隊史第9座冠軍金盃。「大黑馬」隊史首闖6強的瑞芳高工，則盼繼續將隊史紀錄推進，譜寫東北角奇蹟。

107學年度高中排球甲級聯賽6強決賽，男女共計12支球隊將於3月7日、9日和10日於北市大天母體育館點燃戰火。衛冕軍豐商去年已經完成空前5連霸，教練葉忠桂老神在在，倒是坦言球員壓力不小，「現在最大的敵人是自己，我告訴他們，球隊現在在高峰，不是朝巔峰就是往下掉，重點是盡力去拚，我們都準備好了。」

為了幫助子弟兵紓壓，葉忠桂也有「撇步」，放激勵電影強化心智，「包括其他運動種類的勵志影片，還有以往學長逆轉勝影片，激勵他們。」

由前國家隊舉球，邱得全執教的瑞芳高工，今年首闖決賽舞台。邱得全是1988年曼谷亞運銅牌成員，過去也曾執教企排MIZUNO，對於瑞芳高工能夠創下隊史新猷滿是欣慰，但黑馬之旅還沒結束。

「人家是10年磨一劍，我是12年多了兩年。」邱得全坦言，瑞芳高工招生不易，沒有其他強權球隊家長會的奧援，球隊有將近三分之二都是單親，但球員肯不畏風雨苦練，高三這批更是熬了3年終於出頭，技術經驗都純熟。

邱得全說，球隊這學期目標就是6強，如今已經達成第一階段目標，當然要更上層樓，首戰碰上曾文農工，預料會是55波，「如果能奪冠，我會說是美夢成真，相信也是瑞芳地區的佳話，希望能夠上演東北角奇蹟。」

亞運

相關新聞

全英羽賽／戴資穎力拚3連霸 已連117周當球后

2019-03-05 12:23

夏季特奧團授旗 總統：難忘選手笑容

2019-03-05 16:08

基隆中小學聯運 首度室內開幕

2019-03-05 00:02

體操／目標李智凱 黃彥章練9年不喊苦

2019-03-04 23:35

游泳／春季分齡賽再傳佳績 莊沐倫100仰泳破全國

2019-03-04 21:19

游泳／王星皓4百公尺自由式破全國 力拚奧運A標

2019-03-04 20:31

田徑／新台灣之女 林雯姿競走跨出新人生

2019-03-04 17:09

體操／離鄉訓練拚國手 黃彥章向李智凱學習

2019-03-04 16:49

沙排／世界巡迴賽印度站 謝雅仁、王進如摘銀

2019-03-04 15:22

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

足球／銀河隊樹立首座銅像 貝克漢感動落淚

2019-03-04 12:27

企排／包辦男女冠軍 台電連霸

2019-03-03 23:56

鐵人三項／維士比盃 600選手跳愛河

2019-03-03 23:43

陳國儀連任亞奧會財委會主席 任期至2023年

2019-03-03 20:15

奪愛河鐵人3項女子組冠軍 被狗追、坐墊鬆脫參賽好悲情

2019-03-03 17:38

網球／目標破男單109冠紀錄？費德勒不奢求

2019-03-03 17:11
看更多

熱門文章

NBA／將與暴龍和林書豪交手 哈登：他永不退縮

2019-03-05 09:13

NBA／勇士找回奪冠功臣 傳將簽下伯加特

2019-03-05 10:28

NBA／卡特飆進7顆三分球 創3項生涯里程碑

2019-03-05 11:44

NBA／生涯阻攻數超越喬丹 韋德紀錄夜23分退老鷹

2019-03-05 11:26

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

UBA／義守搶下四強 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

中職／味全龍沒球員班底 從零開始面對挑戰

2019-03-05 11:32

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

NBA／不滿裁判被趕出場 帕楚利亞遭罰2萬5千美元

2019-03-05 12:40

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／快艇攻勢均衡 送湖人近10戰吞7敗

2019-03-05 14:32

NBA／杜蘭特看綠衫軍內憂：季後賽就會變身

2019-03-05 10:06

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

中職／味全龍備戰季中選秀 頂新已開始看新秀

2019-03-05 09:55

中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度

2019-03-05 12:07

NBA／金塊強拉尾盤功虧一簣 馬刺主場驚險3連勝

2019-03-05 13:27

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

NBA／公鹿末節失準 本季慘遭爐主太陽橫掃

2019-03-05 14:16

全英羽賽／戴資穎力拚3連霸 已連117周當球后

2019-03-05 12:23

MLB／流浪2個月後重回天使 新二刀流扛滿貫砲

2019-03-05 09:41

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31

NBA／第24場得分破40 哈登：火箭奪冠最重要

2019-03-04 23:26

NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40

中職／退休「綱綱好」 高志綱：決定了就往前走

2019-03-04 23:37

NBA／籃網中止3連敗 獨行俠兩戰慘輸69分

2019-03-05 14:00

MLB／黃暐傑初登板一局無失分 春訓九台將全亮相

2019-03-05 10:38

MLB／道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰

2019-03-05 08:11

UBA／菜鳥陳范柏彥再闖小巨蛋 盼助隊奪冠

2019-03-04 21:32

UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57

中職／談薪不順 球員工會：有新一波薪資仲裁

2019-03-05 10:55

UBA／劉惠茹轟32分 台師大斷文化跨季60連勝

2019-03-04 20:20

中職／魏應充見吳志揚前 先看過新竹、高雄球場

2019-03-05 14:58

MLB／甩酒駕形象重新出發 姜正浩：滴酒不沾

2019-03-05 11:57

木棒聯賽／壽山游騰堯笑著完投 教頭讚「終極王牌」

2019-03-04 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top