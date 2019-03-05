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基隆中小學聯運 首度室內開幕

2019-03-05 00:02聯合報 記者吳淑君／基隆報導

基隆市中小學運動會昨天開幕，首度移師室內舉行。 記者吳淑君／攝影
基隆市中小學運動會昨天開幕，首度移師室內舉行。 記者吳淑君／攝影
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基隆多雨，中小學聯合運動會開幕式常遇雨泥濘不堪，今年首次移師到體育館舉行。市長林右昌期勉學生拿出拚搏精神。市議員童子瑋回憶他國小六年級曾參加市運會，擔任掌旗手還拿過60公尺短跑金牌，肯定運動有正面效果，值得好好推廣。

中小學聯合運動會賽事昨到3月8日進行，9項運動賽事共有高、國中及小學、1303名選手參加，昨開幕式上超過3000名選手及啦啦隊參與，氣氛熱鬧。

林右昌致詞時說，去年教育處籌措300萬元推動亮點計畫，挹注全國競賽選手訓練經費，基隆市選手得到獎牌的獎金也比照雙北。基隆市去年在全國小學運動會贏得30年來第一面金牌，全國中等學校運動會獲2面金牌、2面銀牌和4面銅牌，是近3年成績最好。

昨天多名市議員也到場為選手加油打氣，童子瑋看到運動員進場，格外激動，他說，國小六年級時曾參加市運會，擔任掌旗手，當年並拿下全市運60公尺短跑個人競賽金牌，是非常美好的回憶，昨天坐在觀禮席，好想再下場走走。

童子瑋也說，去年銘傳國中首次拿下全國籃球乙組的第2名，建議市府可再放更多資源在基隆市各項體育項目，提升基隆的運動水準，運動對每個人的健康和精神都有正面影響，值得好好推廣。

基隆林右昌體育啦啦隊

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