WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



去年西進大陸WCBA賽場，「法拉利」陳晏宇今天首度現身WSBL賽場，為前東家助陣，電信女籃隊也用史上次高得分迎接。全隊上場11人都有得分紀錄，終場113：67擊敗台電隊，年後首戰開門紅。

陳晏宇去年和王維琳轉戰WCBA四川女籃，她坦言WCBA強度的確有差，「跟我同位置的後衛，至少都有180公分身高，但我還是有優勢，試著用速度來和其他人拚。」不過兩岸球迷倒是都很瘋狂，陳晏宇笑說還曾被球迷索吻，「她合照過後，問能不能親我。害我嚇了一跳。我當然是委婉的拒絕。」

陳晏宇年前球季就結束，返台前不忘先去滑雪嘗鮮。年後也不休息，找國體大教練做體能訓練，維持體能和球技，繼續拚下一張合約。亞運、世大運雙國手，陳晏宇也希望有機會能再度為中華隊效力，為國爭光。

電信首節就取得雙位數領先，第3節電信再打出一波23：8，最終113：67大勝台電，同時113分也寫下聯盟史上次高分，僅次於2009年國泰對佛光拿下的114分。黃虹瑛攻下全場最佳24分，潘姿吟19分、10助攻，黃湘婷挹注16分、9籃板、4助攻。