親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

春遊補助急轉彎 星級旅館加碼500元生變

運動筆記二〇一八備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧2019指宿油菜花馬拉松～八小時讓你玩好玩滿吃飽吃滿
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA林書豪當週精彩好球 (2月25日-3月3日)今日十大好球 (3月4日)

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31聯合報 記者林宋以情╱即時報導

去年西進大陸WCBA賽場，「法拉利」陳晏宇今天首度現身WSBL賽場，為前東家助陣，電信女籃隊也用史上次高得分迎接。全隊上場11人都有得分紀錄，終場113：67擊敗台電隊，年後首戰開門紅。

陳晏宇去年和王維琳轉戰WCBA四川女籃，她坦言WCBA強度的確有差，「跟我同位置的後衛，至少都有180公分身高，但我還是有優勢，試著用速度來和其他人拚。」不過兩岸球迷倒是都很瘋狂，陳晏宇笑說還曾被球迷索吻，「她合照過後，問能不能親我。害我嚇了一跳。我當然是委婉的拒絕。」

陳晏宇年前球季就結束，返台前不忘先去滑雪嘗鮮。年後也不休息，找國體大教練做體能訓練，維持體能和球技，繼續拚下一張合約。亞運、世大運雙國手，陳晏宇也希望有機會能再度為中華隊效力，為國爭光。

電信首節就取得雙位數領先，第3節電信再打出一波23：8，最終113：67大勝台電，同時113分也寫下聯盟史上次高分，僅次於2009年國泰對佛光拿下的114分。黃虹瑛攻下全場最佳24分，潘姿吟19分、10助攻，黃湘婷挹注16分、9籃板、4助攻。

台電菜鳥李郡歡處女秀表現不俗，飆全隊最佳17分，她前兩輪練球時踩到隊友的腳，導致右膝外側韌帶撕裂傷，休兵兩個月後傷癒歸隊。李郡歡感謝學姐們送助攻，「在這裡當學妹比較沒有壓力，學姐都很寬容我們。今天給自己打70分。」

西進WCBA的陳晏宇現身球場。記者林宋以情／攝影
西進WCBA的陳晏宇現身球場。記者林宋以情／攝影
分享
台電隊李郡歡攻下全隊最佳17分。記者林宋以情／攝影
台電隊李郡歡攻下全隊最佳17分。記者林宋以情／攝影
分享

中華隊亞運

相關新聞

田徑／新台灣之女 林雯姿競走跨出新人生

2019-03-04 17:09

體操／離鄉訓練拚國手 黃彥章向李智凱學習

2019-03-04 16:49

沙排／世界巡迴賽印度站 謝雅仁、王進如摘銀

2019-03-04 15:22

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

足球／銀河隊樹立首座銅像 貝克漢感動落淚

2019-03-04 12:27

企排／包辦男女冠軍 台電連霸

2019-03-03 23:56

鐵人三項／維士比盃 600選手跳愛河

2019-03-03 23:43

陳國儀連任亞奧會財委會主席 任期至2023年

2019-03-03 20:15

奪愛河鐵人3項女子組冠軍 被狗追、坐墊鬆脫參賽好悲情

2019-03-03 17:38

網球／目標打破男單109冠紀錄？費德勒不多奢求

2019-03-03 17:11

企排／老將帶頭衝 台電退MIZUNO收五連霸

2019-03-03 15:37

羽球／4強賽飲恨出局 周天成德國公開賽3連霸夢碎

2019-03-03 14:25

網球／曾經輕狂成就完美 費德勒百冠之路淬鍊18年

2019-03-03 14:07

跆拳道／美國公開賽摘金 劉威廷盼揮別低潮朝東奧邁進

2019-03-03 13:59

企排／背水一戰開心打球 台電成功扳回一城

2019-03-03 13:04

杜拜網賽／史上第二生涯百冠 費德勒：夢想成真

2019-03-03 09:32

企排／尋求衛冕 台電女排首戰踢鐵板

2019-03-03 00:36
看更多

熱門文章

NBA／林書豪首先發手感冷 暴龍107:112加班吞敗

2019-03-04 09:49

林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

2019-03-04 10:07

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／勇士「浪花」缺角 照樣逆轉76人

2019-03-03 23:44

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／哈登狂轟42分 火箭客場力壓綠衫軍

2019-03-04 09:26

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

UBA／義守搶下最後四強門票 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

木棒聯賽／未登錄竟上場被抓包 高苑4強賽判輸

2019-03-04 00:06

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

NBA／胡德第四節飆21分 拓荒者客場擊敗黃蜂

2019-03-04 09:56

MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50

MLB／天使想留楚奧特 擬提10年3.5億美元合約

2019-03-04 04:45

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

日職／王柏融首吞K 郭俊麟先發失2分

2019-03-04 00:04

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／右外野首秀 林子偉中斷安打場次

2019-03-04 09:03

棒球／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top