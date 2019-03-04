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游泳／王星皓4百公尺自由式破全國 全大運力拚奧運A標

2019-03-04 20:31中央社 台北4日電

台灣體大游泳好手王星皓今天在108年全國春季分齡游泳錦標賽男子400公尺自由式，以3分54秒49締造全國新猷，他的父親兼教練王耀偉表示，4月全國大專校院運動會可望再破一次。

向以中長距離為主戰場的王星皓，目前就讀台灣體育運動大學競技系二年級，他在春季分齡賽就改寫安廷耀在2016年新加坡分齡游泳錦標賽，所寫下的3分54秒57全國紀錄，接下來3月20日他將前往中國雲南大理，進行為期3週的高原訓練。

依照表定計畫，王星皓將於4月10日返台，緊接著參加4月27日登場的全國大專校院運動會，王耀偉透露，期望透過移地訓練，加強兒子的心肺功能，4月的全大運設定除要再破400公尺自由式全國紀錄，也期望拿手的400混合式，可以達到2020東京奧運參賽A標。

根據國際游泳總會（FINA）所公布的2020東京奧運參賽標準，男子400公尺混合式A標為4分15秒84，B標則為4分21秒46，王星皓去年8月曾在香港公開賽繳出4分15秒86、並打破全國紀錄，已具達標實力，今年則期盼能夠一舉跨越A標門檻。

王耀偉表示，除國際賽外，今年國內僅有3場比賽可以做為奧運達標賽，包括4月登場的全國中等學校運動會、全大運，以及10月的全國運動會，且達標僅限從今年3月1日開始，至明年7月份為止。

王耀偉認為，王星皓近2年表現持續進步，目前也在國家運動訓練中心備戰，他說：「王星皓現在800、1500公尺自由式的成績也都有提升，所以我對他未來的表現很有信心。」

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