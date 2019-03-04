田徑／新台灣之女 林雯姿競走跨出新人生

2019-03-04 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



競走女將林雯姿與母親一同出席記者會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 曾代表我國參加越南亞青田徑賽，競走女將林雯姿，與越南籍母親和妹妹3人相依為命。但她熱衷田徑，從中長距離轉戰競走後闖出一片天，目標希望今年能夠達標世大運，代表國家出賽爭取榮耀。

林雯姿從小跟越南籍媽媽、妹妹籠罩在父親家暴陰影中，父母離異後，她勇敢走出陰霾，並在田徑場上找到方向。教練張耀仁的指導下，轉戰競走後成績突飛猛進，2016年更獲選亞青田徑代表隊，出征越南亞青田徑賽，不過亞青賽後卻一度因為訓練壓力過大萌生倦意，斷斷續續休息長達一年，直到2017年宜蘭全運會拿下女子20公里競走金牌才豁然開朗。

林雯姿透露，當時自己不知道為什麼，原本10公里只要走50分鐘，但卻發現然10公里都走不完，「那時候覺得身體很容易累，也很會生病。雖然休息幾個月後有斷斷續續參加賽事，但還是沒能找回狀態，直到隔年全運會奪金，才真正走出來。」