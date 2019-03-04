體操／離鄉訓練拚國手 黃彥章向李智凱學習

2019-03-04 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



體育署影片紀錄逆光天使，今在教育部辦理首映記者會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 去年全中運體操獨拿5金1銀，大武國中體操好手黃彥章，出身單親家庭的他，從國小就加入台東台坂國小體操隊，9年訓練未喊苦，早熟的他更藉著體操實力幫忙家計。現在在左訓培訓的他，視李智凱為目標，盼有朝一日能代表國家出賽。

黃彥章來自台東達仁鄉，國小一年級就接觸體操，就讀大武國中後仍天天通車至台坂國小訓練，去年全中運大放異彩，入選青少年體操菁英進入國家左營訓練中心培訓。

黃彥章家中十個兄弟姊妹都由母親一人拉拔長大，他透露小時候曾經不想離鄉背井練習，「但現在回想起來，如果當時離開不練體操，現在也不會有這樣的好成績，很謝謝媽媽。」

現在目前在左訓中心，黃彥章表示，當時乍到左訓時，被李智凱等好手的實力和訓練環境嚇了一跳，但也讓他更奮發向上。日前他左手橈骨骨折，已經積極復健中，盼能趕上4月的全中運，以及6月的青少年國手選拔，代表國家出賽。