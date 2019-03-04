足球／銀河隊樹立首座銅像 貝克漢感動落淚

2019-03-04 12:27 世界日報 編譯組／綜合報導



球星銅像揭幕貝克漢感動落淚。 世界日報 分享 facebook 貝克漢銅像。 世界日報 分享 facebook

AEG公司在史泰博中心（Staples Center）明星廣場（Star Plaza），擺設九座洛杉磯湖人隊與國王冰球隊球星銅像獲得好評，決定在洛杉磯縣卡森市（Carson）多明尼格茲岡州大（Cal State Dominguez Hills）校園，屬於AEG公司所有的尊嚴保健體育場（Dignity Health SportsPark）如法炮製，設立傳奇廣場（Legends Plaza）擺放洛杉磯銀河隊球星銅像。3月2日揭幕第一炮英國「萬人迷」貝克漢（David Beckham）銅像，他的父母與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Bekcham）都出席儀式，他對此殊榮感動落淚。

AEG是銀河隊東家，尊嚴保健體育場就是銀河隊主場。當天傍晚是銀河隊足球大聯盟開季戰，因此選在下午賽前舉行銅像揭幕式。這座球場2003年揭幕時是家得寶中心（Home Depot Center），2013年6月1日改名票根中心（StubHub Center），2019年元旦起改名尊嚴保健體育場。

貝克漢2007年震驚球壇加盟銀河隊，他的說法是想透過足球大聯盟在美國推廣足球，當然定居在好萊塢四周也很不錯。他為銀河隊效命至2012年，最後兩年幫助銀河隊拿下兩座足球大聯盟盃（MLS Cup）。貝克漢對洛杉磯粉絲給他們全家的熱烈歡迎非常感念，並加入投資成為邁阿密足球大聯盟新球隊老闆。

足球大聯盟首座球星銅像給一個「老外」引來外界批評，貝克漢自己也表示感到惶恐。不過他要大家放心，在他後面一定有美國球星獲選銅像。他對這項殊榮非常感動，認為是美夢成真。今後他的孩子以及孩子的孩子，每次來洛杉磯都可看到父親與祖父銅像，這是莫大光榮。