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企排／包辦男女冠軍 台電連霸

2019-03-03 23:56聯合報 記者毛琬婷／台北報導

台電男排隊順利完成五連霸，向球迷致意。 記者毛琬婷／攝影
台電男排隊順利完成五連霸，向球迷致意。 記者毛琬婷／攝影
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企業排球聯賽十四年挑戰賽昨天在台電隊包辦男、女子組冠軍後，畫下完美句點。男排部分台電靠著陣中老將領軍，以三比○擊敗MIZUNO隊、直落二封王，成功完成五連霸且是隊史挑戰賽第九冠；而女排在歷經一日兩戰後，台電以二比一後來居上擊敗中國人纖隊，也順利完成衛冕。

台電男排前天背負連霸壓力，求好心切的情況下反倒打得綁手綁腳，歷經五局大戰才逆轉拿下勝利；昨天靠著老將黃建逢、王明浚、戴儒謙等人領軍，幾乎都保持領先連下兩局，第三局開賽雖一度陷入○比五落後，但隨即回穩，順利反撲成功。

被教練李鎮鰻點名的王明浚賽後坦言，此役能直落三扳倒對手自己有些訝異，不過他也笑說，若是第二戰再與MIZUNO大戰五局的話，自己可能會被抬出去，「首戰MIZUNO的狀況實在太好，怎麼打也打不死，好險今天直落三過關，算是鬆了口氣吧。」

對於兩天球隊表現截然不同，王明浚認為，球隊狀況回穩，攻擊點平均。他用電影「少林足球」對話來開玩笑的說：「各位師兄都回來了，所以我也不用那麼拚了。」

而另名老將黃建逢歷經傷後復出，他說：「球隊兵多將廣，又多具有中華隊資歷，沒有奪冠不僅對不起自己也無法給公司交代，奪冠是大家一致的目標。」

台電

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