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中華奧會顧問陳國儀 連任亞奧會財委會主席

2019-03-04 00:58中央社 台北3日電

中華奧會顧問、同時也是現任國立體育大學副校長陳國儀，今天在第38屆亞洲奧林匹克理事會改選中，以全票通過連任亞奧會財務委員會主席。

第38屆亞洲奧林匹克理事會（OCA），在泰國曼谷進行主席、5個區域副主席以及轄下15個委員會主席改選，最後亞奧會主席由科威特親王、法赫德（SheikhAhmad Al-Fahad Al-Sabah）獲得連任。

陳國儀受訪時透露，這次前往泰國時，法赫德就有先和他會面，也透露將提名他繼續擔任財務委員會主席一職，陳國儀不好意思地說：「可能亞奧會肯定我的工作，所以才再次提名我。」

陳國儀解釋，OCA的改選，其實在主席和副主席改選完後，各委員會主席則由OAC主席提名，再進行表決，陳國儀獲得全票通過，他開玩笑地說：「還好沒有人反對。」

這是陳國儀連續第3屆擔任OCA財務委員會主席，他坦言在OCA的系統裡，他已算「資深」，因為在他的記憶中，「好像沒有幾個委員會主席，連任做了3屆。」

陳國儀坦言，他是從已過世的前中華奧會主席張豐緒手中，接下財委會主席的棒子，他不敢說是自己能力好，「應該說是前人打下了良好基礎。」

張豐緒在任時，不僅連任5屆財務委員會主席，掌管OCA金庫長達20年，他也替OCA廣闢財源，另一方面也為OCA奠定良好的行銷宣傳機制與基礎，因此OCA過去一直是五大洲奧會當中，財務狀況最好的。

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