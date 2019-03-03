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奪愛河鐵人3項女子組冠軍 被狗追、坐墊鬆脫參賽好悲情

2019-03-03 17:38聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

愛河鐵人三項女子總冠軍由張綺文以2小時01分16秒08，拿下個人參加該賽事5年來...
愛河鐵人三項女子總冠軍由張綺文以2小時01分16秒08，拿下個人參加該賽事5年來首面金牌。記者蔡容喬／攝影
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「2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」3日清晨6點30分在愛河畔鳴槍，600名選手同一時間「跳愛河」挑戰自我極限，由林威志在男總排名以1小時56分44秒89榮獲第一，張綺文以2小時01分16秒08在女總排名掄元。張綺文會後受訪時幽默表示，比賽狀況連連，先是游泳時被一群人壓到水底，騎自行車時坐墊鬆、水壺掉，路跑時又抽筋被狗追，所幸最後仍順利拿下冠軍。

「愛河國際鐵人三項」共分1500公尺游泳、40公里自由車及路跑3.3公里的耐力賽項目，舉辦已有13年歷史，吸引許多國外選手參加，是高雄每年固定在愛河舉辦的兩大賽事之一。

男子組前三名為林威志（游泳20分21秒49、自行車53分38秒32、路跑41分37秒06），林志峰1小時57分39秒33、黃冠誌2小時45秒65分居2、3名。目前是高雄市全運會鐵人三項代表選手之一的林威志，也曾在2017年奪冠，他賽後表示，比賽中並沒有太過衝刺，以正常速度進行，希望能保存體力迎接17日在台南安平舉行的亞錦與亞洲盃國手選拔賽。

女子組冠軍為張綺文（游泳21分45秒79、自行車54分42秒94、路跑43分41秒48），黃于嫣則以2小時04分28秒66、郭家齊2小時14分11秒85分占2、3名。

此外，三人組接力賽劉耀仁、田中潤、陳脩3人聯手以2小時02分38秒18摘金，吳政憲、郭建宏、耿敬豪2小時13分17秒15居次。曾獲在2008至2010年成為女子冠軍三連霸的鐵人之花汪旖文，今年與台灣登山車下坡女王周佩霓共組接力隊參賽，實力堅強的汪旖文包辦游泳及跑步兩項，力拼3人組接力賽，獲得第3名。

日本「伊勢志摩‧里海」鐵人三項競賽主辦人員竹內鐵平，曾18度入選日本選手代表權，今年第3次參與愛河賽事，此次以2小時01分43秒74在男子40歲組奪金。

身為2018年亞運鐵人女將的張綺文說，這次出賽狀況不少，游泳項目前2百公尺先被一群人壓到水底，混亂中身體還被人摸一把，後來她調整速度跟上；才踏上自行車坐墊突然鬆陷，騎沒多久水壺也摔掉了，半路學弟支援一壺撐過，最後的路跑腳快抽筋，半途還被兩隻狗追，讓怕狗的她稍稍停頓，一度打亂比賽節奏，還好過程雖緊張，仍順利摘下個人參賽5年來首金。

愛河鐵人三項女子組總排名前三名張綺文（中）、黃于嫣（左）、郭家齊（右）。記者蔡容...
愛河鐵人三項女子組總排名前三名張綺文（中）、黃于嫣（左）、郭家齊（右）。記者蔡容喬／攝影
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愛河國際鐵人三項3日在愛河畔登場，600名選手同時跳入愛河游1500公尺挑戰自我...
愛河國際鐵人三項3日在愛河畔登場，600名選手同時跳入愛河游1500公尺挑戰自我。記者蔡容喬／攝影
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愛河鐵人三項男子組總排名前三名林威志（中）、林志峰（左）、黃冠誌（右）。記者蔡容...
愛河鐵人三項男子組總排名前三名林威志（中）、林志峰（左）、黃冠誌（右）。記者蔡容喬／攝影
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愛河國際鐵人三項3日在愛河畔登場，選手須完成游泳、自由車及路跑項目挑戰自我。記者...
愛河國際鐵人三項3日在愛河畔登場，選手須完成游泳、自由車及路跑項目挑戰自我。記者蔡容喬／攝影
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愛河鐵人三項男子總冠軍由林威志以1小時56分44秒89奪冠。記者蔡容喬／攝影
愛河鐵人三項男子總冠軍由林威志以1小時56分44秒89奪冠。記者蔡容喬／攝影
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