網球／目標打破男單109冠紀錄？費德勒不多奢求

2019-03-03 17:11 中央社 杜拜2日綜合外電報導



分享 facebook 瑞士網球名將費德勒今天表示，勇奪個人生涯第100冠猶如「獨特、神奇」的成就。不過，現年37歲的費德勒也說，他不會執著於超越康諾斯所保持的男單109冠紀錄。

杜拜錦標賽（Dubai Championships）男單決賽，費德勒（Roger Federer）以6比4、6比4壓倒性的直落二擊敗希臘新秀西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），達成生涯第100冠這項具有指標性意義的成就，這也是他第8度在杜拜錦標賽封王。

已贏得20座大滿貫賽冠軍盃的費德勒表示，他並未刻意鎖定康諾斯（Jimmy Connors）保持的男單109冠紀錄。

費德勒說：「答覆這個問題並不容易。在為期6天的賽事贏得5場比賽，或者在5天的賽事打贏5場，所需要的身體素質不同，你可能打了一場很棒的錦標賽，經歷一場慘敗的準決賽，有時你籤運欠佳，什麼情況都有可能發生。」

他指出：「這就是為何你必須在各方面保持最佳狀態：心態方面、體能方面；你還得擊敗各種不同類型的選手：連續好幾天一路擺平所有對手。」

在1970和1980年代生涯顛峰時期創下無人能及紀錄的康諾斯，則是在推特上發文向費德勒道賀。

這位退休的美國名將表示：「費德勒，歡迎加入『三位數』錦標俱樂部─我向來有點孤單─很高興有人作伴。」

費德勒說，長達20年的職網生涯是他達成百冠的關鍵。

他說：「這是一種發自內心深處且一瞬間的爽快。很多人總是看重所有大滿貫賽，但我聚焦ATP巡迴賽，這是我贏得許多冠軍盃的地方，我打拚很久了。在各項大滿貫賽的間隔時期，人們以為我會休息，但我都不休息。我想百冠證明了這一點，這就是為什麼這週對我來說是非常令人興奮的一週。」

不過，費德勒的百冠成就，仍與「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）在女單所保持的生涯167冠紀錄有一大段差距。