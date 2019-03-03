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跆拳道／美國公開賽摘金 劉威廷盼揮別低潮朝東奧邁進

2019-03-03 13:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

劉威廷（左）摘下美國跆拳道公開賽-80公斤級金牌。圖／劉威廷提供
劉威廷（左）摘下美國跆拳道公開賽-80公斤級金牌。圖／劉威廷提供
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第4度參加美國跆拳道公開賽，台灣里約奧運跆拳道國手劉威廷今天在男子80公斤以下量級決賽以4：3擊敗德國選手成功摘金，收下今年第一場勝利。賽後劉威廷表示，希望能藉有此賽事作為開端，順利揮別去年的低潮，續朝2020年東京奧運目標邁進。

身為2016年里約奧運國手，劉威廷近年卻陷入低潮，去年的雅加達亞運原本也被外界賦予奪牌眾望，不過卻在首戰就1：3爆冷不敵哈薩克選手，爆冷出局。

過去劉威廷曾在2015、16、17年連續3年參加美國跆拳道公開賽，僅在2016年拿下銀牌，今年劉威廷隨著2020年東京奧運跆拳道培訓隊再度出征美國，先在4強賽以6：5擊敗地主美國選手挺進最終戰，並在決賽以4：3擊敗德國選手，收下暌違已久的金牌。

賽後劉威廷表示，「今年已經是第4度參加美國公開賽，但卻是第1次抱回金牌。加上去年有些陷入低潮，希望今年能夠以美國公開賽金牌作為開端，也更激勵我、給我信心，希望今年的比賽都能穩定發揮，一步一步努力，繼續往東京奧運的目標邁進。」

除了劉威廷成功摘金外，東奧跆拳道培訓隊的李孟恩、劉宗霖也收穫銀牌，洪幼婷、莊天羽、陳宥庒則拿下銅牌，總計今天中華隊共收穫1金、2銀、3銅成績。

中華跆拳道培訓隊今天共收穫1金2銀3銅成績。圖／劉威廷提供
中華跆拳道培訓隊今天共收穫1金2銀3銅成績。圖／劉威廷提供
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劉威廷（左二）摘下美國跆拳道公開賽-80公斤級金牌。圖／劉威廷提供
劉威廷（左二）摘下美國跆拳道公開賽-80公斤級金牌。圖／劉威廷提供
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