企排／背水一戰開心打球 台電成功扳回一城

2019-03-03 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台電成功在冠軍系列賽扳回一城。圖／中華排球協會提供 分享 facebook 企業排球聯賽14年挑戰賽，今天在台北體育館進行冠軍系列賽的第2戰，尋求衛冕的台電女排在系列賽首戰以2：3不敵中國人纖，此役陷入非贏不可的局面，不過台電女將昨天賽後作出檢討，全隊放手一博，以25：23、25：20、25：14直落三局擊敗對手，在三戰兩勝制的系列扳回一城，下午5點將進行決勝最終戰。

身為台灣排球強權，台電男、女排球員身上都背負著極大的壓力，昨天與中國人纖大戰145分鐘，最終以2:3落敗，台電女排教頭姚承杉表示，球隊陣中球員都因一連串的國際賽、企排等比賽處於疲勞狀態，「不只是生理，心理上也都是，球員幾乎沒有休息時間，就算本季球隊仍然繼續贏球，不過都贏得非常辛苦。」

對於昨天在系列賽首戰落敗，姚承杉告訴球員要把前一戰的失誤修正好，並帶著正面的情緒及心態去面對今天的比賽，「台電球員不只是背負著連霸的壓力，還有外界的期待，在大家的看好下，好像台電就連輸球都好像是不可以的。」

而台電「自由女神」楊孟樺指出，昨天大家雖然都有成功執行教練的要求，不過球員給自己的壓力太大，導致關鍵時刻沒能得分，「昨天大家就算得分也不會笑，今天我們說好就是要開心打球，大家今天臉上的笑容也變多了。」