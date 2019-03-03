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PGA／斐濟名將維傑辛 挑戰最年長奪冠紀錄

2019-03-03 11:57中央社 邁阿密2日綜合外電報導

維傑辛。 美聯社
維傑辛。 美聯社
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斐濟高球名將維傑辛（Vijay Singh）在本田菁英賽（Honda Classic）第3輪繳出低於標準桿5桿的65桿，有機會成為美國職業高爾夫巡迴賽（US PGA Tour）史上最年長的冠軍得主。

56歲的前球王維傑辛，在本田菁英賽第3輪打出6鳥、1柏忌，低於標準桿5桿的65桿，打完54洞後以低於標準桿6桿的204桿並列第2，1桿之差落後領先的美國選手克拉克（Wyndham Clark）。

維傑辛表示：「就身理上來看，我能夠做得到，就心理層面來說，我會走上場，然後看看我的心理狀態如何，假使我能不被其他任何事物干擾，我相信我能做得到。」

3座大賽冠軍得主維傑辛2月22日滿56歲，這次可望打破美巡賽冠軍最年長的紀錄，舊紀錄是史尼德（SamSnead）在1965年的大葛林斯波羅公開賽（GreaterGreensboro Open）時，以52歲10個月又8天高齡奪冠所締造。

過去僅6名球員曾在50歲之際拿下冠軍，最近一次是2015年的大葛林斯波羅公開賽的勒夫（Davis Love）。

維傑辛曾贏過34座美巡賽冠軍，但在2008年拿下德意志銀行錦標賽（Deutsche Bank Championship）冠軍後，就沒有再捧過金盃。

本田菁英賽領先選手克拉克還在尋求他的生涯首冠，他在維傑辛1993年在別克高球公開賽奪得生涯第一座冠軍後6個月才出生。

高爾夫勒夫
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