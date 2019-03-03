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杜拜網賽／史上第二生涯百冠 費德勒：夢想成真

2019-03-03 09:32聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

費德勒在杜拜網賽奪冠，達成生涯百冠。 路透
費德勒在杜拜網賽奪冠，達成生涯百冠。 路透
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網球天王費德勒Roger Federer）職業生涯洋洋灑灑的紀錄本中，再添上一筆，他在杜拜網賽男單冠軍賽以兩個6：4擊敗希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下生涯第100冠，成為史上第二位百冠俱樂部成員，費德勒表示：「這對我絕對是夢想成真。」

20歲的西西帕斯在澳網16強曾擊敗費德勒，如今換費德勒成功復仇，費德勒首盤率先破發，但兩人一路纏鬥，西西帕斯也拿下2個破發，費德勒直到第4個破發才拿下首盤，第二盤雙方持續互保發球局，直到第9局費德勒才成功破發並保發，順利拿下冠軍。

美國名人堂球星康諾斯（Jimmy Connors）目前以生涯109冠高居史上第一，在得知費德勒奪冠後，他也在推特送出祝福，「歡迎來到三位數冠軍俱樂部，我有點孤單，很高興終於有人來陪我了。」而費德勒勝場數來到1188場，也僅次於康諾斯的1255場。

費德勒表示：「我很高興自己還在打球，一切都從那座青少年世界冠軍開始。」37歲的費德勒生涯ATP首冠來自2001年的米蘭室內賽，當年其他在籤表中的選手都已退役，比賽也早在2005年停辦，不過他最難忘的仍是1998年拿下的ITF年度青少年男子世界冠軍。

花了18年、1449場比賽拿下生涯第100冠，費德勒表示：「這是個漫長而美好的旅程，每一刻我都十分珍惜，雖然過程艱辛，不過犧牲都非常值得，接下來就看看我的油箱裡還剩多少油吧。」

費德勒Roger Federer澳網
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